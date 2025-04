Momento di grande tensione nello studio di Uomini e Donne per quanto riguarda il trono over con Giovanni e Luana che si stanno conoscendo.

Non solo l’esterna bollente di Gemma di qualche puntata fa. A Uomini e Donne, nel trono over, a far discutere è stata un’altra “coppia”. Nell’ultima trasmissione mandata in onda su Canale 5, infatti, ecco Giovanni e Luana essersi trovati a centro studio per parlare della loro conoscenza che, a quanto pare, ha avuto degli sviluppi inattesi.

Uomini e Donne, la conoscenza tra Giovanni e Luana

Da ormai qualche puntata, per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, sta tenendo banca la tormentata frequentazione tra il cavaliere Giovanni e la dama Luana. I due si stanno piano piano conoscendo ma, a quanto pare, le cose non starebbero andando molto bene. Almeno non come all’inizio della conoscenza.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Nel corso delle precedenti puntate, i due aveva spiegato le rispettive intenzioni di conoscersi e portare avanti le varie uscite. Ora, però, qualcosa è cambiato. A quanto pare, Giovanni ha “raggiunto il suo obiettivo” e perso interesse, almeno in parte, nella dama.

Le parole di Giovanni e le reazioni

A generare forte discussione, in studio ma anche nel pubblico, sono state appunto le parole dell’uomo: “Sono molto complicato. Di carattere, dò il massimo. Raggiunto l’obiettivo, cala il mio desiderio“, ha detto Giovanni. Dal canto suo, Luana ha aggiunto: “Io non so cosa vuoi da me, sto impazzendo. Cosa vuoi dire? Hai detto: ho fatto una ca**ata mi manchi, però voglio riflettere su di noi”.

Tra i primi ad essere rimasti sconcertati dalle affermazioni di Giovanni c’è stato Gianni Sperti che ha tuonato: “È terribile sentire dire a un uomo una volta raggiunto l’obiettivo, mi cala il desiderio”. Anche il pubblico di UeD ha fatto eco all’opinionista manifestando il proprio disappunto e facendo scatenare una bufera di critiche per il cavaliere.