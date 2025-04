La conduttrice Eleonora Daniele è stata vittima di critiche per il modo in cui ha dato la notizia della morte di Papa Francesco a ‘Storie Italiane’.

Non solo la doppia laurea per la quale sta studiando, ma anche, ovviamente, gli impegni in tv come quello a ‘Storie Italiane’. Stiamo parlando di Eleonora Daniele che nelle ultime ore si è dovuta difendere da alcune critiche per quanto riguarda il modo in cui ha tristemente dato la notizia della morte di Papa Francesco durante la diretta della sua trasmissione su Rai 2.

Eleonora Daniele e la morte di Papa Francesco

Nella giornata di Pasquetta, ovvero lunedì 21 aprile 2025, la morte di Papa Francesco ha scosso il mondo intero e ha generato, come era naturale che fosse, anche diverse reazioni dal mondo dello spettacolo e della tv. Tantissime trasmissioni hanno parlato del Pontefice e c’è chi, come Eleonora Daniele, si è trovata persino ad annunciarne il decesso in diretta.

Eleonora Daniele – www.donnaglamour.it

La Daniele, con grande professionalità, ha comunicato ai suoi telespettatori la triste notizia giunta come un fulmine a ciel sereno dalle varie agenzie mentre lei si trovava appunto a condurre ‘Storie Italiane’. Le modalità con le quali la presentatrice ha scelto di dare la news hanno però generato molte polemiche.

Le critiche e la risposta

Con fare addolorato, sospensivo e mesto, la Daniele ha comunicato ieri la dipartite di Bergoglio. Proprio il suo atteggiamento. però, non è piaciuto a diversi telespettatori e utenti del web che l’hanno aspramente criticata.

In questo senso, a Fanpage, la Daniele ha voluto spiegare cosa abbia provato in quei momenti andando, di fatto, a giustificare – non che ce ne fosse bisogno – le modalità scelte per dare la notizia. “È stato uno dei momenti più tristi in tanti anni che ho vissuto in televisione e nel giornalismo”, ha detto la conduttrice. “Quando ho letto quella notizia per me è stato un enorme dispiacere. Sono ancora spaesata, in silenzio”.

Insomma, per la Daniele dare al pubblico l’informazione sul Pontefice è stato durissimo. Ecco spiegato il perché del suo fare mesto e a tratti incredulo.