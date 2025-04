Diventata da poco mamma, Giulia Salemi ha avuto modo di raccontare ai fan alcuni dettagli relativi al suo parto e non solo.

Dopo aver festeggiato in modo molto simpatico il proprio compleanno con tanto di torta speciale, Giulia Salemi è tornata protagonista sui social con una serie di domande e risposte con i propri fan. La nota influencer, diventata mamma da poco, ha spiegato alcuni dettagli del parto ma anche come abbia ritrovato dopo poco la forma fisica migliore.

Giulia Salemi e i dettagli sul parto

In queste ore, tramite un Q&A con i propri seguaci social, Giulia Salemi ha affrontato diversi argomenti interessanti. In particolari alcuni utenti sono tornati a chiedere dettagli in merito al suo parto e alle modalità con cui si è sviluppato. Con la sua solita sincerità e dolcezza, l’influencer ha spiegato di aver fatto ricorso al cesareo. “Il parto è stato facile perché avevo l’anestesia ma è stato molto tosto tutto il dopo”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

Fornendo ulteriori elementi relativi al parto e al giorno della nascita del suo primo figlio, Kian, la bella Giulia ha aggiunto: “Il primo giorno completamente a letto piena di dolori. Quello nel video che ho postato è il terzo giorno: non riuscivo ad alzarmi, camminare, stare dritta, ridere o andare in bagno, però, dal quarto giorno in poi, è stato tutto in discesa, diciamo che i primi 2-3 giorni sono stati i più tosti. Comunque, tornassi indietro, lo rifarei altre 100 volte”.

La forma fisica ritrovata: il segreto

Tra le altre domande anche quelle legati al suo rapporto con Pierpaolo Pretelli che è la sua “spalla nella vita” ma anche altri quesiti sulla forma fisica ritrovata nel brevissimo termine. In questo senso, la Salemi ha confessato: “Penso che sia un po’ genetica, anzi un po’ di cu** perché io, durante l’adolescenza, non sono stata proprio in forma e nemmeno dai 20 ai 27, ora nei 30 sto molto bene, penso che il karma giri e, poi, perché mangio bene, relativamente sano”.

Ancora sulla sua alimentazione, infatti, l’influencer ha aggiunto: “Mangio tutto e non mi privo di niente ma seguo l’istinto famelico e non la gola, mi ‘allenicchio’ e, poi, ho cominciato a lavorare subito, quindi, il mio cervello macina e non si è mai fermato”.