Jovanotti non ferma i concerti a Roma dopo morte Papa: “Vi spiego perché”

La decisione di Jovanotti dopo la morte di Papa Francesco in merito ai suoi concerti a Roma e la spiegazione data ai fan.

La morte di Papa Francesco ha portato il mondo intero a “fermarsi”. La scomparsa del Pontefice ha rivoluzionato i programmi sia a livello televisivo che sportivo. A quanto pare, però, chi non si è fatto condizionare in questo senso è stato Jovanotti che ha optato per portare avanti il proprio tour 2025 con le tappe di Roma confermate. A renderlo noto è stato il diretto interessato via social che ha spiegato anche perché non fermerà le sue tappe.

Papa Francesco morto: Jovanotti non ferma i suoi concerti

Come anticipato, il mondo sportivo, così come il settore televisivo e dello spettacolo, hanno deciso di “fermarsi” dopo la morte di Papa Francesco. Una scelta comprensibile ma che non ha trovato tutti d’accordo. In questo senso è da leggere la decisione di Jovanotti di non fermare le tappe del suo tour a Roma.

Jovanotti – www.donnaglamour.it

L’artista, con il resto dei collaboratori, infatti, ha comunicato l’intenzione di cantare e suonare come da programma e lo ha fatto sapere con una lunga storia social. “Tutta la squadra di Palajova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia della morte di Papa Francesco. Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano”.

La spiegazione e la dedica

Nella stessa storia Instagram di Jovanotti, a cui ha poi fatto seguito anche un post, l’artista ha spiegato anche la sua scelta e ha aggiunto una particolare dedica al Pontefice che non c’è più: “Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre. Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a noi tutti 9 miliardi di abitanti del mondo, ce lo ha ripetuto ogni giorno del suo pontificato”, ha detto. “La sua presenza è stata un dono per tutti, non lo dimenticheremo. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che Papa Francesco ha pronunciato più spesso: gioia“.