Jovanotti: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Jovanotti: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo un lungo periodo di stop causato dal brutto incidente in bicicletta, Jovanotti torna a far scatenare i fan con un tour 2025 che toccherà alcuni dei palazzetti più importanti d’Italia. Scopriamo tutte le date dei concerti e la scaletta delle canzoni che porterà in scena.

Jovanotti, le date del tour 2025

Come dimostrato nel corso della sua ospitata all’ultimo Festival di Sanremo, Jovanotti si è ripreso alla grande dall’incidente in bicicletta ed è pronto per dare il via al suo tour 2025. Con i concerti, Lorenzo Cherubini toccherà i palazzetti di alcune delle città italiane più importanti, regalando ai fan una scaletta indimenticabile. La data zero del PalaJova è fissata per il 4 marzo presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro, mentre la tappa conclusiva è prevista per il 21 maggio all’Arena di Verona.

I biglietti, in vendita dallo scorso 13 febbraio, si possono acquistare tramite Ticketmaster. Di seguito, tutte le date del tour 2025 di Jovanotti:

04/03/2025, Vitrifrigo Arena, Pesaro

05/03/2025, Vitrifrigo Arena, Pesaro

07/03/2025, Vitrifrigo Arena, Pesaro

08/03/2025, Vitrifrigo Arena, Pesaro

11/03/2025, Unipol Forum, Milano

12/03/2025, Unipol Forum, Milano

14/03/2025, Unipol Forum, Milano

15/03/2025, Unipol Forum, Milano

17/03/2025, Unipol Forum, Milano

18/03/2025, Unipol Forum, Milano

22/03/2025, Mandela Forum, Firenze

23/03/2025, Mandela Forum, Firenze

25/03/2025, Mandela Forum, Firenze

26/03/2025, Mandela Forum, Firenze

28/03/2025, Mandela Forum, Firenze

29/03/2025, Mandela Forum, Firenze

31/03/2025, Mandela Forum, Firenze

03/04/2025, Unipol Arena, Bologna

05/04/2025, Unipol Arena, Bologna

06/04/2025, Unipol Arena, Casalecchio di Reno

09/04/2025, Inalpi Arena, Torino

10/04/2025, Inalpi Arena, Torino

12/04/2025, Inalpi Arena, Torino

13/04/2025, Inalpi Arena, Torino

15/04/2025, Inalpi Arena, Torino

16/04/2025, Inalpi Arena, Torino

22/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma

23/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma

25/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma

26/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma

28/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma

29/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma

01/05/2025, Palazzo dello Sport, Roma

02/05/2025, Palazzo dello Sport, Roma

05/05/2025, Unipol Forum, Assago

06/05/2025, Unipol Forum, Assago

08/05/2025, Unipol Forum, Assago

09/05/2025, Unipol Forum, Assago

12/05/2025, Unipol Forum, Assago

13/05/2025, Unipol Forum, Assago

15/05/2025, Arena di Verona

16/05/2025, Arena di Verona

18/05/2025, Arena di Verona

19/05/2025, Arena di Verona

21/05/2025, Arena di Verona

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Jovanotti porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta delle canzoni con cui farà scatenare gli spettatori: