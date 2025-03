Gli esperti non hanno dubbi: allenarsi da malati si può solo in alcuni casi

Allenarsi da malati si può o è meglio evitare? Gli esperti non hanno alcun dubbio: ecco quando è concesso e perché.

Durante la stagione invernale è normale sentirsi raffreddati o influenzati un giorno sì e l’altro pure, specialmente se si hanno bambini piccoli o si lavora a contatto con loro. Allenarsi da malati, anche solo per sfogare lo stress quotidiano, è una buona idea, ma non sempre si può: ecco cosa dicono gli esperti in merito.

Allenarsi da malati si può? La parola agli esperti

Per molte persone, andare in palestra o concedersi una corsa/camminata al giorno è fondamentale. Lo sport è considerato una delle poche valvole di sfogo dalle beghe quotidiane, per cui è un appuntamento a cui non rinuncerebbero neanche sotto tortura. Eppure, d’inverno i sintomi influenzali sono in agguato e basta poco per sentirsi ko. Allenarsi da malati non sempre si può perché in alcuni casi si rischia di peggiorare la situazione.

Secondo gli esperti, in presenza di febbre e raffreddore è preferibile non eseguire allenamenti estenuanti. Il motivo è presto detto: il sistema immunitario, già impegnato a combattere contro i virus, verrebbe sottoposto a uno sforzo sovrumano. Ergo, si indebolirebbe ancora di più, rallentando la guarigione e peggiorando i disturbi. Ovviamente, parliamo di situazioni in cui si manifestano tutti i sintomi influenzali e non una semplice tosse.

Gli allenamenti consigliati quando si è malati

Anche se un allenamento leggero o moderato può alzare le difese immunitarie, quando il corpo è già provato da febbre e raffreddore è bene non sottoporlo a ulteriore stress. Invece, se si ha solo tosse o qualche altro disturbo leggero, praticare sport è altamente consigliato, a patto che sia un’attività non troppo impegnativa. Una camminata, un po’ di bicicletta o una nuotata sono concessi, ma non esagerate.

In linea di massima, considerate che da malati è preferibile non allenarsi. In situazioni di questo tipo bisogna fare una sola cosa: riposarsi per qualche giorno. Ovviamente, quando vi sentite meglio non tornate subito a dedicarvi allo sport per recuperare il tempo perso. Procedete per gradi per circa due settimane, senza dimenticare che il vostro corpo, anche se non sembra, ha subito uno stress non indifferente.