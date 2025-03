Qual è il significato dei tatuaggi di Fabrizio Corona? L’ex re dei paparazzi ha il corpo quasi del tutto coperto dall’inchiostro.

Fabrizio Corona non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi, anche perché sarebbe impossibile farlo. Potrebbe provare lasciando scoperto solo il volto, possibilmente indossando un lupetto, ma sarebbe comunque un’impresa. Scopriamo il significato delle immagini, anche di quelle che ha rimosso.

Il significato dei tatuaggi di Fabrizio Corona

E’ pressoché impossibile quantificare tutti i tatuaggi di Fabrizio Corona: sono oltre 500. L’ex re dei paparazzi ha sempre amato l’arte dei tattoo e ha usato il suo corpo come una sorta di diario. Le immagini che ha impresso, infatti, raccontano gioie e dolori, cadute e rinascite. Si parte dalla spalla destra, dove un tempo c’era un messaggio rivolto all’ex moglie Nina Moric: “Nina, perdonami”. Oggi il tatuaggio è coperto da un altro disegno.

A Belen Rodriguez, altra donna importante della sua vita, ha dedicato una pin-up in stile old school con la maglia dell’Argentina. Un tempo sotto all’immagine c’era anche il nome della showgirl, ma il destino è stato lo stesso della scritta rivolta all’ex consorte. Al contrario, Fabrizio non ha mai rimosso i tatuaggi fatti in onore del figlio Carlos Maria. Sul fianco sinistro ha il suo volto da bambino, con il naso che va poi a formare il viso di una persona più matura, mentre sotto al collo, sulla parte sinistra, il suo nome.

Al padre Vittorio Corona ha riservato un cuore spezzato, corredato dalla data della sua morte: 24 gennaio 2007. Ovviamente, tra i 500 disegni ce ne sono alcuni che non hanno alcun senso.

Quanto ha speso Fabrizio Corona per i tatuaggi

Tra i tatuaggi a cui Fabrizio Corona tiene di più ce ne sono alcuni che gli ricordano i suoi trascorsi con la giustizia. La parola Free, ogni lettera impressa sulle dita della mano, precisamente dall’indice al mignolo, è in onore della liberà che gli è mancata per tanti anni, mentre la cifra 106 è il numero della sua cella in carcere. Sotto il costato destro ha l’immagine di San Leonardo, santo protettore dei carcerati e sulla tempia destra la scritta “Viva la libertà” con una piccola rondine.

Sulla stessa linea ci sono i guantoni da pugilato che ha sullo stomaco, a ricordargli i colpi ricevuti e la sua forza di rialzarsi sempre e comunque, accompagnati dalla scritta “Corona’s”. Ancora una frase, sopra l’orecchio sinistro, “Non mi avete fatto niente“, citazione tratta dall’omonima canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Sono davvero tanti i disegni sparsi sul suo corpo: una grande pistola, una lacrima sul volto (fatto dopo la rottura con Belen), il ritratto dell’ex Silvia Provvedi sul dorso della mano destra, una croce e un cuore pieno di fiori sul braccio destro, le scritte “Solo i più forti vanno avanti”, “Giustizia” e “Rebel”, il viso del diavolo con gli occhi a X e i denti di Dracula. Che dire, poi, del grande mostro che ha sulla schiena con un ragno al posto della fronte? Così come è impossibile quantificare il numero dei tatuaggi, allo stesso modo non sappiamo dire quanto abbia speso per trasformare il suo corpo in un diario. Di sicuro, si parla di una cifra importante.