Ryanair, nuove regole in arrivo: dalla carta d’imbarco ai bagagli

Ryanair inserisce nuove regole: vediamo cosa cambia a partire dal mese di maggio 2025 e a quanto ammontano le multe per le sviste.

Quanti viaggiano spesso con Ryanair devono assolutamente sapere che, a partire da maggio 2025, ci saranno nuove regole da rispettare. Quanti non seguono le direttive della compagnia aerea low cost, anche solo per una semplice svista o dimenticanza, dovranno pagare multe salate.

Ryanair: nuove regole in vigore a partire da maggio

Viaggiare low cost è importante, ma lo è anche conoscere bene le regole di ogni compagnia aerea. Ryanair, a partire dal mese di maggio 2025, introdurrà nuove norme che è bene conoscere, altrimenti si rischiano multe salate. In vista della completa eliminazione dei banchi del check-in aeroportuali, ovviamente con lo scopo di tagliare al massimo i costi, sarà obbligatoria la carta d’imbarco digitale.

Questo significa che i viaggiatori dovranno scaricare sul proprio smartphone l’app di Ryanair, in modo da fare il check-in online e ottenere la carta d’imbarco digitale. In alternativa, si può eseguire la procedura tramite pc, ma poi si deve comunque inviare la documentazione di viaggio al proprio cellulare, così da mostrarla quando richiesto.

Ryanair: le nuove regole per i bagagli

Le nuove regole di Ryanair riguardano anche i bagagli. Per ogni biglietto acquistato, l’utente ha la possibilità di portare a bordo un bagaglio a mano delle dimensioni di 40x20x25 cm, ossia la grandezza di uno zaino piccolo. Per un secondo bagaglio a mano più grande, di massimo 55x40x20 cm, corrispondente a un trolley piccolo, bisogna comprare la priority boarding. Questa permette anche l’accesso prioritario al gate.

Quanti non rispettano le dimensioni dei bagagli sono costretti a pagare una maggiorazione di 70 euro. Infine, è necessario presentarsi in aeroporto almeno 40 minuti prima della partenza. Quanti effettuano il check-in in ritardo rischiano una multa di 120 euro.