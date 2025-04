Aurora Ramazzotti svela il piatto preferito del piccolo Cesare in vacanza

Viaggio di famiglia per Aurora Ramazzotti che è partita con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare in una località davvero spettacolare.

Alla fine del mese scorso aveva commosso tutti con una dedica speciale per il compleanno del piccolo Cesare. Adesso Aurora Ramazzotti, in occasione di un bellissimo viaggio di famiglia in Messico, ha reso partecipi i propri fan di una curiosità relativa appunto a suo figlio. In particolare il suo piatto preferito di questi giorni trascorsi lontani da casa.

Aurora Ramazzotti in Messico con la famiglia

Come anticipato, Aurora Ramazzotti si sta godendo una meritata pausa insieme al compagno Goffredo Cerza e al loro figlio Cesare, sotto il caldo sole del Messico. La famiglia è volata oltreoceano per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax, tra spiagge bianche, mare cristallino e tanto tempo di qualità da passare insieme. Le immagini pubblicate sui social raccontano di giornate serene, tra passeggiate al tramonto, bagni in piscina e sorrisi complici.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza – www.donnaglamour.it

Aurora, sempre molto attiva su Instagram, ha condiviso diversi scatti che mostrano il piccolo Cesare intento a scoprire il mondo che lo circonda, incuriosito da ogni dettaglio del viaggio. Con lui il suo dolcissimo papà che ha trascorso diversi momenti con il bambino a conferma del feeling unico e magico tra loro. A destare curiosità, però, è stata una vera e propria “chicca” svelata dalla Ramazzotti.

Il cibo preferito di Cesare

A far sorridere i fan, come detto, è stata soprattutto l’ironia di Aurora per un argomento molto particolare. Tra una foto e l’altra, la conduttrice ha rivelato un dettaglio curioso e spassoso: Cesare sembra avere una vera e propria passione per il guacamole. Tanto che, scherzando con i suoi followers, la Ramazzotti ha scritto in una storia: “Se continua così, a fine vacanza Cesare si trasformerà in un guacamole!“. Un commento divertente che ha subito conquistato il web, mostrando ancora una volta il lato spontaneo e autoironico della Ramazzotti, capace di vivere la maternità con leggerezza e autenticità.