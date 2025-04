Amici, allievi contro Malgioglio: lo sfogo in casetta

Dopo l’ultima puntata del Serale di Amici, alcuni allievi se la sono presa con i giudici per i commenti negativi ricevuti. Malgioglio nel mirino.

L’ultima puntata andata in onda del Serale di Amici ha visto ben due eliminazioni ma anche tantissimi commenti verso gli allievi. Alcuni di questi non sono stati affatto “piacevoli” e nel corso del daytime su Canale 5 gli stessi studenti si sono trovati a rispondere alle critiche, specie quelle ricevute dal giudice, Cristiano Malgioglio.

Amici, la nuova ipotesi sulle squadre al Serale

La fase conclusiva del Serale di Amici sta andando avanti non senza alcune sorprese. In particolare, dopo l’ultima puntata, a seguito delle varie eliminazioni, lo scenario delle squadre si è radicalmente trasformato con la “formazione” di Celentano-Zerbi che vanta molti studenti in più rispetto a quelle di Lettieri-Pettinelli e Cuccarini-Lo.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

In questo senso, sul web si sono scatenate varie teorie, in un certo senso pure confermate da qualche allievo nella scuola, a proposito di una presunta unione tra le squadre rimaste quasi a secco di studenti. Se questa indiscrezione fosse confermata, il Serale del talent vedrebbe la squadra Zerbi-Cele contro le due unite dei rivali.

Le critiche a Malgioglio

Ad ogni modo, come anticipato, nel corso dell’ultimo daytime, alcuni allievi si sono sfogati per i commenti negativi ricevuti durante l’ultima puntata del Serale. Trigno, per esempio, se l’è presa con Cristiano Malgioglio: “Per me è assurdo che uno dica che gli abbiamo messo tristezza. Con la Carrà nemmeno se la faccio piangendo mette tristezza. Non gli è piaciuto? E allora avrebbe potuto dire così. Con tutto lo studio in piedi che batte le mani, urla, grida, non puoi dire che ti ha messo tristezza. Secondo me tutto tranne che triste”, ha detto il cantante facendo riferimento alla performance con Nicolò.

Anche la ballerina Chiara ha avuto da ridire per qualche commento del paroliere: “Ero nera. Lo charme nella danza esiste. Può essere un criterio di giudizio. Non ho capito la decisione di Malgioglio. Secondo me si può giudicare”, ha detto.