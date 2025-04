La diretta di The Couple è stata interrotta per oltre 24 ore, il mistero si infittisce: cosa sta succedendo.

Il destino di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è avvolto nell’incertezza. Dopo l’improvvisa interruzione della diretta in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, da oltre 24 ore non si registrano aggiornamenti ufficiali da parte di Mediaset. La decisione dell’azienda, dettata dal rispetto del lutto nazionale, ha avuto un impatto immediato sulla programmazione, lasciando i fan senza la terza puntata prevista. Ma scopriamo che cosa sta succedendo e cosa si nasconde dietro il silenzio del programma.

The Couple non convince

Lanciato da appena due settimane, The Couple non ha avuto il decollo sperato. Gli ascolti, già in calo alla seconda puntata, avevano fatto emergere ipotesi di una chiusura anticipata.

Alcune voci avevano anche indicato la data del 5 maggio come possibile finale, ma nulla è stato confermato. Con l’interruzione della diretta h24 su Mediaset Extra e Infinity, il silenzio attorno al reality si è fatto assordante.

La ripresa della diretta è arrivata alle 20.40 come annunciato dalla pagina del reality.

Secondo alcune indiscrezioni, la prossima puntata potrebbe andare in onda lunedì 28 aprile. Tuttavia, nessun comunicato ufficiale da parte di Mediaset è stato diffuso. I concorrenti, presumibilmente informati della situazione, continuano la loro esperienza nella casa, ma il pubblico si interroga: che fine farà The Couple?

Ilary Blasi in silenzio, il pubblico attende risposte

Anche la conduttrice Ilary Blasi non ha rilasciato dichiarazioni, alimentando l’incertezza sul destino del programma. La ripresa del programma dipende dalle decisioni editoriali che Mediaset prenderà nei prossimi giorni.

Intanto, i fan di The Couple restano in attesa, con la speranza di vedere presto di nuovo in onda la competizione tra le coppie più chiacchierate della TV. Riuscirà il reality a risollevare gli ascolti o sarà costretto a una chiusura anticipata? Non ci resta che attendere per scoprirlo.