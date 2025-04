Giulia Salemi, compleanno con torta speciale: le immagini della festa

Tanti auguri a Giulia Salemi che in queste ore ha festeggiato il suo compleanno con la famiglia e gli affetti più cari. Kian e Pierpaolo Pretelli compresi.

Ha raccontato di non essere stata molto bene subito dopo il parto e l’arrivo del piccolo Kian, ma il peggio è ormai alle spalle per Giulia Salemi come confermato dalla diretta interessata in queste ore. La nota influencer, infatti, ha festeggiato con i suoi affetti più cari il proprio 32esimo compleanno. Party privato e torta personalizzata hanno reso tutto ancora più bello ed emozionante.

Giulia Salemi e la nuova vita da mamma

Una nuova vita è iniziata per Giulia Salemi dopo l’arrivo del suo primo figlio, Kian. La nota influencer, infatti, non ha nascosto nelle ultime giornate come le sue abitudini si siano decisamente modificate dopo la nascita del piccolo bebè, avuto con Pierpaolo Pretelli. “Pierpaolo mi ha aiutata molto, anche a riprendere a camminare. Ecco quel momento, un po’ ironico, ma di vita vera, l’ho pubblicato dopo un po’”, ha detto la bella Giulia in una intervista a Cosmopolitan spiegando come abbia superato alcune difficoltà.

Giulia Salemi – www.donnaglamour.it

“Sono inevitabilmente cambiate le priorità. Kian è al primo posto su tutto, lo guardo, mi commuovo. Non è comunque facile, sui social mi piace condividere con leggerezza la verità. So di essere una persona fortunata, ma i momenti complessi e più duri li vivo anche io”, aveva detto ancora la Salemi spiegando come sia cambiata la sua vita da quando è madre.

La festa di compleanno: le foto e la torta speciale

Anche in questo senso, la festa per il suo 32esimo compleanno è stata un po’ diversa da solito. Al party organizzato per l’occasione, infatti, la Salemi ha scelto di avere al suo fianco pochi amici più stretti e, naturalmente, la sua famiglia. Sui social, ecco alcuni scatti dove è stato possibile apprezzare il clima di gioia per i 32 anni di Giulia e il grande amore per lei da parte di Pierpaolo Pretelli. Da sottolineare anche la torta con una dedica molto bella: “Dal 1993 grazie a me”.

La Salemi ha poi accompagnato le foto della serata con un pensiero: “Un compleanno speciale: 32 anni, Kian nel cuore, Pier al mio fianco, gli amici più intimi e la nuova stagione di ‘Non lo faccio x moda’. Grazie alla vita!”, le sue parole.