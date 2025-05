Icardi, spunta l’anello con China Suarez: la reazione di Wanda Nara

I rapporti tesi tra Mauro Icardi e Wanda Nara proseguono: ecco cosa è successo nelle ultime ore anche con China Suarez.

La battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi dopo la separazione continua ormai da tempo. I rapporti tra i due sembrano essere sempre ai minimi storici, ancora di più dopo che il calciatore ha svoltato pagina con la nuova compagna, China Suarez, al cui dito sembra essere spuntato un costosissimo anello…

Icardi e China Suarez verso le nozze? Spunta il costoso anello

Dopo l’addio con Wanda Nara, il calciatore ex Inter Mauro Icardi sembra aver intrapreso una nuova e importante relazione con China Suarez. La coppia non sta nascondendo l’evolversi del proprio rapporto e dando uno sguardo sui social è possibile trovare conferme di questo. Anzi, per la verità i più attenti utenti del web hanno notato anche un’altra cosa…

Wanda Nara – www.donnaglamour.it

Si tratterebbe di un anello davvero molto costoso che nelle ultime ore è apparso al dito della bellissima China. Pare che Icardi possa aver fatto la sua proposta di nozze alla donna con la quale intende fare sul serio fino all’altare. Secondo i media argentini, il prezioso gioiello varrebbe circa 20 mila euro.

La reazione di Wanda Nara

Ma come avrà reagito a tutto questo Wanda Nara? La showgirl, impegnata in continui tira e molla con il rapper L-Gante, pare l’abbia presa piuttosto bene non dando peso alla scelta dell’ex. La donna, invece, ha preferito dare priorità alle sue figlie, avute proprio con il calciatore ex Inter. Wanda, infatti, parlando al programma tv LAM, avrebbe detto: “Oggi mi occupo delle mie figlie, mi concentro sulle loro attività. Si sostengono, fanno terapia. Quando vogliono venire a trovarle, la mia casa è a disposizione”, sottolineando la volontà di non prestarsi “al circo mediatico”. Insomma, anche l’argentina sembra intenzionata ad andare avanti, per il bene sue e della famiglia.