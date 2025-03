Wanda Nara e Mauro Icardi si separano ufficialmente. Ora restano da risolvere le questioni su figli e patrimonio.

La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è giunta ufficialmente al termine. Il Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione tra i due, come riportato dall’agenzia Adnkronos. Il calciatore argentino ha ottenuto una prima vittoria legale, riuscendo a formalizzare la fine della relazione nonostante l’assenza di Wanda Nara all’udienza dell’11 marzo.

Si tratta solo del primo passo di una lunga battaglia giudiziaria che vede coinvolti non solo i due ex coniugi, ma anche questioni patrimoniali e familiari ancora da risolvere. Quindi, come si suol dire, Icardi ha vinto una battaglia ma non la guerra. Ma vediamo quali sono le altre questioni che l’ex coppia dovrà stabilire.

Wanda Nara e Mauro Icardi: affidamento delle figlie e patrimonio

Ottenuta la separazione, Mauro Icardi e Wanda Nara dovranno ora affrontare temi delicati come l’affidamento delle due figlie, Francesca e Isabella, e la gestione del patrimonio condiviso.

Infatti, la coppia, oltre al legame sentimentale, è sempre stata unita anche professionalmente, con Wanda Nara che ha ricoperto il ruolo di procuratrice del calciatore.

Mauro Icardi e Wanda Nara

Secondo le indiscrezioni, la showgirl argentina avrebbe chiesto un assegno di mantenimento da 500.000 euro al mese, una richiesta che alimenta ulteriormente lo scontro tra i due.

La prossima udienza, prevista per maggio, sarà cruciale per stabilire il futuro finanziario e familiare di entrambi.

Un amore turbolento giunto al capolinea

La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha sempre fatto discutere. Inizialmente al centro delle polemiche per il triangolo con Maxi López, l’ex marito di Wanda, la coppia ha vissuto momenti di grande passione ma anche di forti tensioni, alimentate da rumors e scandali.

Dopo anni di alti e bassi, il matrimonio è giunto al termine, ma ha anche lasciato aperti numerosi interrogativi su come si concluderà la battaglia legale tra i due. Nel frattempo, i riflettori restano puntati su Wanda Nara e Mauro Icardi, protagonisti di una separazione che continuerà a far discutere, e sui loro nuovi amori.