Mauro Icardi è andato in tribunale a Milano per la prima udienza del divorzio da Wanda Nara. Tuttavia, la showgirl non si è presentata.

Come testimoniano alcuni post su Instagram, Mauro Icardi è volato nel capoluogo lombardo in compagnia di China Suarez, la nuova fidanzata a cui è ufficialmente legato dallo scorso gennaio: il motivo sarebbe la prima udienza in tribunale per il divorzio da Wanda Nara.

L’incontro si sarebbe dovuto svolgere l’11 marzo, ma non è avvenuto: infatti, la showgirl non si è presentata. Inoltre, secondo la stampa estera, l’ex manager di Icardi avrebbe intrapreso una nuova strategia legale per evitare l’udienza.

Mauro Icardi e il divorzio da Wanda Nara

In merito al divorzio tra il calciatore e la showgirl, si dice che Nara gli abbia richiesto un mantenimento mensile pari a 500mila euro, mentre Icardi starebbe cercando di far riconoscere il tradimento di lei con Keita Blade.

Sposati nel 2014, gli ex coniugi hanno quindi due posizioni nettamente in contrasto tra loro, dalle quali sarebbero irremovibili. Nel mentre, Wanda Nara ha deciso di non presentarsi in tribunale.

Wanda Nara non si presenta in udienza: ecco il motivo

Stando a quanto riferito dal programma argentino LAM, Wanda Nara non si sarebbe presentata in quanto starebbe cercando di seguire una nuova strategia. A dare ulteriori spiegazioni è stata la giornalista Yanina Latorre, dichiarando la presenza di alcuni punti deboli nella causa.

“Questa è la prima udienza, quella di conciliazione. Funziona come in Argentina. Wanda Nara aveva accettato quella giurisdizione, ma ora chiede il trasferimento, sostenendo che il divorzio sarebbe iniziato in Argentina a ottobre, con l’assistenza della dottoressa Ana Rosenfeld“, ha dichiarato Latorre.

La giornalista ha quindi proseguito: “Tuttavia, non hanno mai presentato la domanda, quindi il divorzio non è mai stato avviato“.

Inoltre, stando a Yanina Latorre, la showgirl avrebbe intrapreso un’azione legale per evitare l’udienza, richiedendo la giurisdizione.