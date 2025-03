Alice Campello e Alvaro Morata: dopo la crisi e la separazione, la coppia ha ritrovato l’amore. Ecco cosa ha detto l’influencer in un’intervista.

Alice Campello e Alvaro Morata hanno vissuto un periodo di crisi che li ha portati ad annunciare la separazione lo scorso agosto. Tuttavia, il loro amore non è mai svanito, e oggi la coppia ha deciso di ripartire insieme da un “anello”.

In un’intervista rilasciata alla rivista spagnola Hola, riportata da Leggo.it, l’influencer veneziana ha raccontato i motivi dell’allontanamento e il percorso che li ha portati a ricucire il loro rapporto.

Alice Campello e Alvaro Morata: la crisi e l’annuncio

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata era arrivata come un fulmine a ciel sereno. La realtà, però, era ben diversa. “È normale attraversare un periodo difficile, perché non siamo perfetti, non siamo macchine che sono felici e stanno bene ogni giorno“, ha spiegato l’influencer. Le difficoltà erano nate da un momento complicato per entrambi.

Dopo la nascita della loro quarta figlia, Bella, l’influencer aveva avuto gravi problemi di salute: “Non stavo bene. Quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti: ero stata molto malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente“. Anche il calciatore stava attraversando una fase difficile a livello lavorativo, e questo ha portato la coppia ad allontanarsi.

Il ritorno insieme e gli errori commessi

Nonostante l’annuncio della separazione, i due non sono mai riusciti a stare davvero lontani. “Non possiamo stare l’uno senza l’altra. Anche nei nostri momenti peggiori, anche quando eravamo arrabbiati, abbiamo avuto bisogno di restare in contatto. In tutti questi mesi non siamo riusciti a stare molto distanti“, ha ammesso Alice Campello.

Nel giorno del suo trentesimo compleanno, ha ricevuto un anello da Alvaro Morata, simbolo del loro nuovo inizio: “Più che un anello in sé, è un ricominciare, creare qualcosa di nuovo insieme. Ero emozionata di avere qualcosa che mi ricordasse questa nuova fase della nostra vita“.

L’influencer ha anche riconosciuto gli errori commessi nella gestione della crisi: “Siamo ancora molto giovani e siamo stati molto immaturi nel modo in cui abbiamo gestito le cose“. Tuttavia, ha ribadito che il loro amore è sempre stato autentico: “Non abbiamo ingannato nessuno, perché l’amore è reale, altrimenti non saremmo qui adesso“.