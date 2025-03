Kate Middleton evita il bacio a Re Carlo al Commonwealth Day: protocollo o segnali di tensione? Ecco cosa nasconde.

Un “dettaglio” al Commonwealth Day ha subito acceso i riflettori sulla Famiglia Reale: mentre il principe William ha baciato Re Carlo sulla guancia, Kate Middleton si è limitata a una riverenza evitando il gesto affettuoso. Solo protocollo o un segnale di tensione? Il mancato bacio arriva proprio dopo le voci su un incontro segreto tra Harry, William e Kate ai Caraibi. Coincidenza o qualcosa bolle in pentola?

Il bacio negato di Kate Middleton a Re Carlo

L’arrivo dei reali all’evento ha seguito un ordine ben preciso: prima gli invitati e alcuni membri della Famiglia Reale, tra cui la Principessa Anna e il Duca e la Duchessa di Gloucester, poi Kate e William, e infine Re Carlo e la Regina Camilla.

Il momento del saluto, come riportato da Dilei.it, è stato quello che ha scatenato le speculazioni: il Principe del Galles ha baciato affettuosamente il padre sulla guancia, mentre la principessa del Galles ha mantenuto un atteggiamento più formale. Per quale motivo?

Questa scelta potrebbe sembrare insolita, considerando che in passato ha già scambiato baci sulla guancia con il Sovrano in occasioni pubbliche. Tuttavia, in questo caso la spiegazione più plausibile è che Kate abbia seguito rigorosamente l’etichetta reale.

Essendo il Commonwealth Day un evento solenne, le regole impongono un certo distacco nei saluti, soprattutto per chi non è un erede diretto al trono. Nonostante ciò, alcuni rumors hanno ipotizzato che dietro questo gesto possa nascondersi qualcosa di più.

La perfetta riverenza di Kate Middleton

Se da un lato il bacio mancato ha fatto discutere, dall’altro Kate Middleton ha nuovamente dimostrato la sua impeccabile padronanza del protocollo reale con una riverenza eseguita alla perfezione. Al momento dell’arrivo del Re e della Regina, la Principessa del Galles si è inchinata con grazia, incrociando una gamba dietro l’altra e abbassandosi quasi fino a terra.

Un gesto che ha eseguito con naturalezza, nonostante i tacchi sottili da 12 centimetri e il pavimento scivoloso dell’Abbazia di Westminster. La principessa, in passato, ha dimostrato di rispettare l’etichetta anche quando il Re non se ne accorge. Come accadde durante la visita dello sceicco del Qatar a Londra. Il suo gesto impeccabile durante il Commonwealth Day ha confermato ancora una volta la sua dedizione al ruolo e il suo rispetto per la monarchia.