Federica Pellegrini, la dedica al suo “abbracciatore seriale”

Dolcissima dedica inedita da parte di Federica Pellegrini ad una persona molto speciale della sua vita. Il post social molto tenero.

Dopo le voci che la volevano incinta del secondo bebè, Federica Pellegrini è tornata protagonista anche sui social dove in queste ore ha stupito tutti con una dedica molto particolare ad una persona a lei decisamente cara: suo marito, Matteo Giunta. L’occasione è quella del compleanno dell’uomo ribattezzato in modo molto simpatico.

L’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Hanno portato avanti la loro relazione, all’inizio, con grande riservatezza. Poi, eccoli essere usciti allo scoperto svelando a tutti il loro grande amore. Stiamo parlando di Federica Pellegrini e Matteo Giunta che più o meno dal 2019 hanno definitivamente ufficializzato la loro storia portando a galla un feeling magico che ha permesso loro di creare una splendida famiglia.

Federica Pellegrini – www.donnaglamour.it

Gli step della loro relazione sono ben noti: a fine ottobre 2021 la proposta di matrimonio a Venezia e poi le nozze, celebrate in Laguna il 27 agosto 2022. Successivamente l’esperienza in coppia a Pechino Express e, come ciliegina finale, ecco nel 2024 la nascita della loro prima figlia, Matilda.

La dedica speciale

Che il rapporto tra la Divina e Giunta sia speciale lo si vede a chilometri di distanza ma lo si capisce anche da alcuni gesti come quello recente della Pellegrini che ha scelto un modo molto tenero per augurare buon compleanno al marito.

In occasione della sua festa, infatti, la Divina ha pubblicato un post per Matteo con una foto che li vede abbracciati e una didascalia molto simpatica: “Alla mia roccia in mezzo al mare, al mio abbracciatore seriale. Auguri Amore Mio”.

Pronta al replica dello stesso Matteo che con grande ironia ha risposto sotto al contenuto della moglie: “La roccia si sta trasformando in un capodoglio!!! Grazie Amore”.