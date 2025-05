Al via L’Isola dei Famosi 2025 con Simona Ventura opinionista. Proprio sulla nota conduttrice sarebbe spuntato un curioso retroscena.

Tutto è pronto per una nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Dopo le recenti parole anche personali dell’inviato Pierpaolo Pretelli, ecco spuntare una serie di retroscena legati a Simona Ventura. Uno di questi sarebbe relativo anche a Selvaggia Lucarelli e Davide Maggio, chiamati in causa dalle indiscrezioni per quanto concerne il ruolo di opinionista del reality, poi affidato a Super Simo.

Simona Ventura opinionista de L’Isola dei Famosi 2025

Nelle scorse ore Simona Ventura ha parlato apertamente della sua nuova avventura a L’Isola dei Famosi 2025 nelle vesti di opinionista. La nota conduttrice, amatissima da anni dal pubblico del piccolo schermo, ritorna nel reality dopo averne preso parte sia come presentatrice sia come concorrente. Per lei, quindi, un’altra esperienza unica nel programma.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

“Sono l’unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli: naufraga, conduttrice e ora… opinionista!”, aveva detto a Tv Sorrisi e Canzoni la Ventura con grande orgoglio e assicurando tutti di essere pronta a dare consigli utili ai naufraghi oltre che, ovviamente, in caso di necessità, alla conduttrice Veronica Gentili e all’inviato Pierpaolo Pretelli.

Le voci su Selvaggia Lucarelli, Davide Maggio e il cachet

Ma sulla presenza della Ventura a L’Isola, ecco che in queste ore sarebbero stati svelati dei retroscena che hanno chiamato in causa anche Selvaggia Lucarelli e Davide Maggio oltre che alcune notizie in merito al presunto cachet chiesto da Super Simo. Dagospia ha spiegato: “Pare che la Ventura abbia chiesto molti soldi. Una cifra consistente che ha ricevuto il niet di Mediaset e che ha costretto il potentissimo agente Beppe Caschetto a fare retromarcia per piazzare la sua pupilla nel programma”.

Da qui, ecco le informazioni, non confermate, relative alla Lucarelli e a Maggio: “Ma con una clausola: Simona Ventura voleva e doveva essere l’unica e sola opinionista“. In questo senso Mediaset avrebbe pensato alla penna graffiante e all’esperto anche di gossip, salvo poi sciogliere tutte le riserve affidandosi solo alla Ventura.