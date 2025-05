Barbara D’Urso compie gli anni: la dedica sorprende tutti

Tanti auguri a Barbara D’Urso che ha festeggiato il proprio compleanno facendo una dedica molto particolare e inattesa.

Non solo il compleanno in solitaria di Chiara Ferragni. Oggi, 7 maggio 2025, anche Barbara D’Urso compie gli anni, ben 68. Per l’occasione, Carmelita ha deciso di sorprendere tutti i suoi fan con un gesto inaspettato. Invece di celebrare se stessa, la conduttrice ha scelto di dedicare un pensiero speciale all’ex compagno e padre dei suoi due figli, Mauro Berardi. Oltre a questo, spiccano anche gli ultimi rumors in tema lavoro con il possibile ritorno della conduttrice sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso: il possibile ritorno in tv

Sono mesi sicuramente particolari per Barbara D’Urso che, al netto delle tanti voci sul suo futuro professionale, ancora oggi non sembra aver trovato una collocazione in tv dopo l’addio a Canale 5 e a Pomeriggio 5. Nelle ultime ore, Repubblica ha riacceso i riflettori proprio su Carmelita ipotizzandone il gran rientro sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Il media, citato da diverse fonti, ha sottolineato come Carmelita potrebbe tornare in Rai: i vertici di Viale Mazzini non intenderebbero rinunciare all’ex volto di Canale 5, ma avrebbero programmato una sorta di ingresso soft.

Se inizialmente si era pensato di affidarle una prima serata, ora si starebbe ipotizzando di metterla al timone di un programma pomeridiano infrasettimanale.

Gli auguri di compleanno all’ex

Ad ogni modo, per adesso, la D’Urso si gode il giorno del suo compleanno che, come detto, è iniziato con una particolare dedica al suo ex compagno, Mauro Berardi. Sui social, tramite una storia su Instagram, la donna ha condiviso una foto del passato che li ritrae insieme, accompagnata da un messaggio affettuoso.

Un gesto che ha commosso i suoi followers, mostrando un lato intimo e familiare della D’Urso, lontano dai riflettori dello spettacolo. “Auguri al padre dei miei due figli che oggi compie gli anni (ed anche io)”, ha scritto la bella Barbara mostrando appunto uno scatto del passato che la vede in più giovane età sorridente al mare con Berardi.