Mario Adinolfi, polemica a L’Isola: “Quello disprezzato sono io”. Con chi ce l’ha

L’Isola dei Famosi 2025 promette scintille: prime polemiche con Mario Adinolfi chiamato in causa anche in relazione ad un altro concorrente.

Ha parlato del suo peso e della sua partecipazione sicuramente controversa a L’Isola dei Famosi 2025. Ora Mario Adinolfi torna protagonista a margine dell’inizio del reality per alcune dichiarazioni “in polemica” con un altro concorrente che prenderà parte al programma di Canale 5, la modella transgender, Carly.

Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025: “Perché partecipo”

Il giornalista Mario Adinolfi si prepara ad affrontare l’avventura in Honduras de L’Isola dei Famosi 2025. L’uomo non ha fatto mancare alcuni commenti a proposito di tale esperienza che, a detta sua, è un qualcosa di “molto estremo”. Adinolfi, a Il Giornale, ha spiegato: “Credo ci sia dentro quella assoluta nudità del rapporto con la natura e la sua sopravvivenza, anche insieme nel rapporto con Dio”.

Mario Adinolfi vestito con una maglietta marrone – www.donnaglamour.it

Sempre nella stessa intervista, il giornalista ha spiegato che, di fatto, stia partecipando perché “non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza. È complesso anche perché molti dei miei compagni d’avventura sono giovani nel pieno della forma fisica”.

La polemica con Carly

Proprio a margine dell’inizio del reality, però, non è mancata una prima polemica. Adinolfi, infatti, intervistato da Chi, come riportato da Biccy, ha parlato della modella trans Carly che sarà presente, appunto, sull’isola. In questo senso l’uomo, che ha sempre difeso la famiglia tradizionale, ha spiegato come vivrà la convivenza con chi la pensa diversamente da lui.

“Non soffro di omofobia o transfobia, che è una dimensione di paura o di disprezzo che io, invece, subisco“, ha precisato. “Non provo mai né paura né disprezzo o distanza fisica con nessuno, posso essere antipatico con chi la pensa come me e trovare contatto con persone distanti, ciò non toglie che sulle mie idee costruisco la mia esistenza. Questa isola porta una dialettica interessante“. Anche le premesse per vedere degli scontri sembrano essere piuttosto interessanti…