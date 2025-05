Mario Adinolfi: “Peso 200 kg. Ecco perché partecipo a L’Isola dei Famosi”

Il noto giornalista Mario Adinolfi nel cast de L’Isola dei Famosi 2025: l’uomo ha spiegato il perché della sua partecipazione e non solo.

Non solo le critiche ai danni di Teresanna Pugliese per il suo “sì” a L’Isola dei Famosi 2025. Sotto la lente di ingrandimento c’è anche la partecipazione nel cast di Mario Adinolfi. Il noto giornalista ha accettato la proposta di prendere parte al reality e a Il Giornale ha raccontato cosa lo abbia spinto a questa esperienza estrema, anche considerando la sua condizione fisica legata ad un importante sovrappeso.

Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025

Il giornalista Mario Adinolfi prenderà parte a L’Isola dei Famosi 2025 e intende essere protagonsita. A Il Giornale, l’uomo ha spiegato alcuni dei suoi pensieri sull’esperienza in Honduras e anche sul cast. “L’Isola dei Famosi è un’esperienza molto estrema. Credo ci sia dentro quella assoluta nudità del rapporto con la natura e la sua sopravvivenza, anche insieme nel rapporto con Dio. Se non lo vedi lì, non lo puoi vedere da nessuna parte […]”.

Isola dei Famosi – www.donnaglamour.it

Adinolfi ha dato anche un parere sul cast: “L’intelligenza di questo cast, che secondo me è stato selezionato con grande acume da Veronica Gentili e dal team di autori che ha affianco, è appunto costruire una comunità di naufraghi che non è banale, che non è legata ai soliti meccanismi del reality trash […]”.

I problemi di peso e la motivazione

Parlando a livello personale della sua scelta di accettare la proposta di entrare a far parte dei naufraghi, il giornalista ha spiegato: “Per me è una prova difficile“, ha ammesso Adinolfi che sembra essere molto motivato da questa esperienza. “Di mezzo c’è la mia specificità: non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza. È complesso anche perché molti dei miei compagni d’avventura sono giovani nel pieno della forma fisica. Tutto questo preoccupa anche me, ma proprio perché sembra impossibile, ho deciso di farlo per dimostrare che si può rendere possibile anche l’impossibile”, ha dichiarato il giornalista.