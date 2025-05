Amici, Chiara rompe il silenzio dopo l’eliminazione al serale: il messaggio

Il Serale di Amici prosegue e la ballerina Chiara è stata eliminata dopo una settimana “in sospeso”: le prime parole della danzatrice.

Alla fine, ad Amici, nel corso dell’ultima puntata del Serale sono andate in scena ben due eliminazioni. In questo senso si è risolta anche la situazione legata a Chiara e Trigno, rimasti in “sospeso” dalla settimana precedente. La ballerina è uscita e via social è tornata a parlare dell’esperienza vissuta all’interno del talent di Canale 5.

Amici, Chiara eliminata dopo ballottaggio con Trigno

Come anticipato, il Serale di Amici sta andando avanti e si stanno verificando anche eliminazioni illustri. Nel corso dell’ultima puntata del talent di Canale 5, infatti, oltre a Jacopo, ha dovuto abbandonare anche Chiara. La ballerina era arrivata al ballottaggio con Trigno la settimana precedente ma l’ufficialità dell’uscita è avvenuta solo sette giorni più tardi.

Alla brava danzatrice, al momento di comunicare l’eliminazione, però, sono state date anche altre informazioni. Per lei, infatti, ben due proposte di contratto di lavoro oltre all’invito di Maria De Filippi di tornare a settembre nella scuola come professionista.

Il primo messaggio dopo l’eliminazione

Anche per questa ragione, la bravissima Chiara, via social, è tornata a parlare rompendo per la prima volta il silenzio dopo essere uscita dal programma. Per lei solo parole al miele verso il talent e verso tutti coloro che hanno preso parte a questa edizione. “Sono immensamente grata. Non riesco a racchiudere 7 mesi in poche foto e qualche parola”, ha scritto la ballerina nel suo post Instagram.

“È stata un’esperienza unica e indimenticabile, piena di alti e bassi. Sono grata per l’opportunità che ho avuto e per le persone meravigliose che ho conosciuto e che mi hanno aiutato ad affrontare questo percorso. Sono fiera di me stessa, sono felice. Grazie a Maria, ai miei Maestri, ai miei compagni, a Pietro, a tutta la redazione e produzione di Amici, grazie a voi e a me. È stato come vivere in un sogno“, le sue parole.