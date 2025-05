Samantha De Grenet: la confessione inattesa sul rapporto con Pieraccioni

Felicemente sposata, Samantha De Grenet ha svelato di avere ancora un bellissimo rapporto con i suoi due “grandi amori” del passato.

Ha di recente scelto di rispondere alle tante critiche ricevute da parte degli haters ma in queste ore Samantha De Grenet ha fatto parlare per ben altre questioni. In particolare, ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, la soubrette ha raccontato il suo rapporto con l’attuale marito ma anche con i suoi ex. Nello specifico due suoi “grandi amori”.

Samantha De Grenet e le doppie nozze con Luca Barbato

Intervenuta nel salotto di Rai 1 a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Samantha De Grenet ha deciso di raccontarsi a 360° a proposito delle relazioni avute in passato e ancora oggi rimaste importanti nella sua vita. La donna ha spiegato in che modo la sua storia con Luca Barbato, suo marito, sia stata davvero importante e come i due siano arrivate a sposarsi ben due volte.

Samantha De Grenet – www.donnaglamour.it

Dopo essersi lasciati una prima volta, la De Grenet e Barbato si sono ritrovati ma hanno deciso di fare tutto piano piano: “Non potevamo sbagliare. Siamo stati bravi ad affrontare la separazione perché Brando (il figlio ndr) è sempre stato la nostra priorità. Non ha conosciuto i nostri rispettivi fidanzati e non ha vissuto grandi litigate, nulla di sconveniente. Aveva tre anni e mezzo quando ci siamo lasciati”.

La donna ha aggiunto: “Siamo tornati insieme dopo quattro anni e mezzo, quasi cinque. Lui non aveva vere e proprie fidanzate, io ho avuto due storie, una da cancellare e una con un ragazzo meraviglioso”.

La confessione sui “grandi amori”

E parlando di uomini avuti, la De Grenet non ha fatto mancare un passaggio molto importante per due suoi storici ex, Benetton e Pieraccioni: “Io e Leonardo Pieraccioni o io e Alessandro Benetton abbiamo avuto un rapporto talmente carino che siamo rimasti amici. Sono stati i miei due grandi amori, ma non è che facciamo le vacanze insieme”, ha detto con grande sincerità e onestà la donna ammettendo di sentire ancora ogni tanto Pieraccioni perché “gli voglio veramente bene”, ha concluso a ‘La Volta Buona‘.