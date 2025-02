Ha scelto di darsi una “rinfrescata” da un amico dottore: Samantha De Grenet si è mostrata sui social sfogandosi contro gli haters.

Qualche mese fa aveva fatto preoccupare tutti per le condizioni di suo figlio, adesso Samantha De Grenet è tornata protagonista per motivi ben differenti. La showgirl, infatti, si è mostrata dopo una “rinfrescatina” al volto che lei stessa ha definito come un modo per prendersi cura di sé. Un qualcosa che, però, ha generato diverse polemiche sui social costringendola ad uno sfogo importante.

Samantha De Grenet, i ritocchini e la foto social

In queste ore Samantha De Grenet ha scelto di mostrarsi in alcuni scatti social dopo aver fatto visita ad un medico per una “rinfrescatina” al suo viso con alcuni trattamenti estetici per ottenere maggiore vitalità e brillantezza alla pelle oltre che per rendere le labbra un po’ più turgide, come da lei stessa spiegato.

Samantha De Grenet – www.donnaglamour.it

Questa situazione ha portato però gli haters ha criticarla aspramente in merito ai ritocchini al volto. Una cosa che la donna non ha proprio accettato. “Non bisogna mai smettere di prendersi cura di sé… oggi, dopo tanto tempo, ho deciso di ricominciare, lo devo a me stessa!”, ha esordito la showgirl prima di sfogarsi contro chi, evidentemente, la stava criticando.

Lo sfogo

Dopo aver esaltato le doti del medico che si è presa cura di lei, la De Grenet ha sottolineato come l’esperto sia riuscito a donarle “quella freschezza di cui avevo bisogno e che negli ultimi tempi avevo un po’ perso! Il primo passo per ciò che riguarda la parte estetica è fatto ora passiamo allo ‘spirito’!”.

Da qui, poi, la bella Samantha ha scelto di attaccare gli odiatori social: “P. S. Per quelli che scrivono minchiate guardate le storie!!! nessun lifting, no labbra a canotto… solo vitamine per idratare e nutrire la pelle ed un po’ di ialuronico per idratare e rendere più turgide le labbra! Il gonfiore iniziale va via dopo 48 ore… non credo ci sia differenza con le foto dei giorni scorsi quindi imparate a tacere se non avete nulla di intelligente da dire!”.