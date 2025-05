Prontissima con l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2025 nei panni di opinionista, per Simona Ventura ci sono novità anche in termini di stipendio.

Dopo aver festeggiato con grande gioia l’arrivo dei 60 anni, Simona Ventura è pronta per una nuova importante avventura: L’Isola dei Famosi 2025 come opinionista. La conduttrice, infatti, sarà impegnata nel reality di Canale 5 con Veronica Gentili, al comando della trasmissione, e Pierpaolo Pretelli come inviato. Questa esperienza sulle reti Mediaset, però, porterà alla presentatrice un “taglio di stipendio” con la Rai…

Simona Ventura pronta per L’Isola dei Famosi 2025

Manca davvero pochissimo al debutto de L’Isola dei Famosi 2025 che vedrà oltre che Veronica Gentili alla conduzione e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras, anche Simona Ventura nelle vesti di opinionista. Per la donna sarà una gradito ritorno nel reality dopo aver vestito sia i panni di naufraga che quelli di presentatrice.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

Proprio questo triplo ruolo è motivo di grande orgoglio per la Ventura che a Tv Sorrisi e Canzoni ha da poco svelato: “Sono l’unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli: naufraga, conduttrice e ora… opinionista!”. Su quello che sarà il suo ruolo nel programma che lei stessa ha definito “imprevedibile”, la donna ha anche aggiunto che tra i suoi compiti ci sarà quello di dare “appoggio” sia alla Gentili che a Pretelli.

Il taglio di stipendio con la Rai

L’avventura a L’Isola, però, porterà delle conseguenze per la Ventura. In particolare sotto l’aspetto economico. Secondo quanto appreso e riportato da Adnkronos, infatti, “il ritorno a ‘L’Isola dei Famosi’, in veste di opinionista, è costato a Simona Ventura un taglio dei compensi, previsti nel suo contratto con la Rai”. Il media ha fatto sapere: “La conduttrice, infatti, per fare ‘L’Isola’ ha rinunciato alla realizzazione dell’adventure game ‘L’ignoto’ che avrebbe dovuto andare in onda nel prime time di Rai2 in autunno. Nel contratto di Ventura con Rai era previsto un suo impegno di prime time, oltre a ‘Citofonare Rai2’. Di qui la decisione della Rai di decurtare il contratto dopo aver dato l’ok al suo impegno nell’Isola. Altra condizione, posta dalla Rai, è che ‘L’Isola dei Famosi’ non vada in onda di lunedì perché sarebbe troppo vicino a ‘Citofonare Rai2’, in onda di domenica”. Al momento non sono state svelate le cifre ma siamo sicuri che Super Simo sarà stata ben felice e convinta della sua scelta.