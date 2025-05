Le confessioni a Belve della famosa diva dell’hard Milly D’Abbraccio: le parole sull’intimità alla conduttrice Francesca Fagnani.

Dopo aver colpito tutti alla prima puntata di Belve anche con il suo abito firmato e super costoso, Francesca Fagnani torna con la seconda serie di interviste “animalesche” dove spicca quella a Milly D’Abbraccio. La donna ha raccontato diversi aspetti della sua vita sottolineando anche la sua carriera nel mondo a luci rosse e le sue esperienze personali “sotto le coperte”.

Milly D’Abbraccio a Belve: la carriera nell’hard

Ospite della seconda puntata di Belve 2025, Milly D’Abbraccio è stata protagonista di diversi spunti molto simpatici e interessanti. Tra i vari passaggi la donna ha voluto celebrare il suo passato nel mondo dell’hard soffermandosi sul fatto di essere stata una diva molto diversa da chi l’ha preceduta, ovviamente in positivo.

“Nell’hard non ho rivali”, ha raccontato la donna. “Sono arrivata dopo Moana, giunonica, e Cicciolina, con la coroncina in testa. Io ho rotto gli schemi”, ha dichiarato l’ex attrice hard. “Ero una po**odiva d’attacco, moderna. Ero completamente diversa da loro, non c’era competizione”.

Le confessioni “sotto le coperte”

A proposito di confessioni piccanti e intime la D’Abbraccio ha svelato un qualcosa di molto particolare, ovvero di scegliere delle persone, tra i fan, con cui avere dei rapporti: “A un certo punto è nata questa cosa. Io decido, sono libera. Scelgo io: industriali, avvocati, professionisti di un certo livello. Faccio una sorta di casting e scelgo le persone fortunate“.

Ancora sulle sue scelte a livello se**uale, la donna ha aggiunto: “In 60 anni ho avuto 10 anni di relazione con due donne. A un certo punto sono entrata crisi perché ho detto che non è possibile, sono una pornodiva rispettata, che cavolo! Mi scoprono lesbica, è strano, non è possibile e sono entrata in crisi. E sono andata da una psicologa”.

Alla fine, però, la donna ha optato per “tornare ai maschi”, in quanto le donne “nella vita sono più pesanti”.