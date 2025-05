Caterina Balivo inedita: l’album dei ricordi con sua madre in tv

Momento molto dolce a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo affiancata per la prima volta in tv da sua madre, Maria Rosaria Orabona.

Le rivelazioni sulla gelosia sono solo uno sbiadito ricordo per Caterina Balivo. Infatti, nelle ultime ore, la conduttrice è tornata a far parlare per un’apparizione decisamente inedita che l’ha vista protagonista in tv insieme a sua madre nel salotto de ‘La Volta Buona’, trasmissione da lei condotta. Le due donne hanno parlato del loro rapporto mostrando anche qualche scatto del passato.

Caterina Balivo con la madre in tv

Nel corso di una delle ultime puntate de ‘La Volta Buona’, i telespettatori di Caterina Balivo sono rimasti molto sorpresi nel vedere che accanto alla conduttrice ci fosse una “ospite speciale”. Al fianco della padrona di casa, infatti, ecco Maria Rosaria Orabona, ovvero sua madre. Le due hanno raccontato il loro rapporto e svelato dettagli inediti dell’infanzia della presentatrice.

Dopo un primissimo momento di piccolo imbarazzo, la madre della Balivo e la conduttrice hanno scambiato qualche botta e risposta molto dolce dedicato al loro feeling sempre molto bello fin dal principio e successivamente la padrona di casa ha spiegato come la mamma avesse portato un album di ricordi sul passato.

L’album dei ricordi e la reazione: il video

“Mia madre, direttamente da Aversa, sono nata lì, ha portato un album”, ha detto la Balivo. “Lo ha fatto in modo spontaneo (ride ndr”, ha aggiunto la conduttrice. Successivamente, ecco la regia mandare una clip video con foto inedite che riguardano appunto la Balivo da piccola.

Con un pizzico di timidezza, la padrona di casa ha osservato gli scatti inediti e si è quasi commossa nel rivedersi da bambina. “Ma che bambina ero?”, ha domandato alla madre. “Sei stata sempre una figlia splendida!”, le ha risposto la donna.

La conduttrice ha poi voluto ringraziare sua madre per l’educazione ricevuta: “Mia mamma è molto severa, lo è sempre stata, quindi non ci permetteva di non essere splendide… Comunque hai fatto molto bene, grazie”, ha concluso facendo riferimento appunto al modo in cui lei e le sue sorelle sono state cresciute.