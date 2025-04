Le confessioni inedite di Caterina Balivo in televisione: dalla più grande scenata di gelosia fino all’ingiustizia subita a lavoro.

Dopo il bellissimo e particolare cambio look adottato, Caterina Balivo è stata protagonista della recente puntata di ‘Obbligo o verità’ su Rai 2 con Alessia Marcuzzi. Seguendo il format della trasmissione, la nota presentatrice si è prestata a rispondere alle varie domande tra cui alcune decisamente particolari e intime tra privato e lavoro.

Caterina Balivo e l’ingiustizia subita

Ospite di ‘Obbligo o verità’, trasmissione con Alessia Marcuzzi su Rai 2, Caterina Balivo ha avuto modo di parlare di diversi argomenti legati alla sua vita privata e non solo. In questo senso, la donna ha risposto ad una domanda ben precisa legata alla più importante ingiustizia subita. Per la Balivo, questa è avvenuta quando stava allattando la sua secondogenita.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

“Quella che mi fa stare male ancora oggi (di ingiustizia ndr) è che quando sono diventata mamma per la seconda volta, di Cora”, ha detto la Balivo facendo riferimento alla maternità bis arrivata nel 2017. “Sono tornata al lavoro e non potevo allattarla e questa per me è stata una grande ingiustizia, perché ero costretta a scegliere tra tornare al lavoro e allattarla, visto che chi ha allattato sa che non è possibile allattare solo di notte”, ha detto spiegando che poi, l’anno seguente, una collega è diventata madre ma le è stato dato il via libera. Una fortuna che lei, però, non aveva avuto.

La più grande scenata di gelosia fatta

Parlando, invece, di gelosia, la Balivo ha raccontato anche quale sia stata la sua più grande scenata di gelosia. Questa sarebbe avvenuta ad un matrimonio: “Ne ho fatte tante di scenate di gelosia e le rivendico tutte”, ha ammesso la donna.

“La più grande? Eravamo al matrimonio di Walter Siti. Mio marito era al tavolo con me insieme allo sposo, e poi c’era una donna, una scrittrice, che ha flirtato per tutto il tempo con lui e io a un certo punto mi sono alzata e le ho detto: ‘Ma scusa, sei qui con tuo marito e stai facendo la corte al mio? Ti devi vergognare!'”, ha svelato la Balivo senza però fare i nomi delle persone interessate alla vicenda.