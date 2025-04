Cristina D’Avena: “Ecco come ho scoperto il mio ex fidanzato con un’altra”

L’amore passato, le delusioni e anche un grande rimpianto: Cristina D’Avena si è raccontata a tuttotondo tra lavoro e vita privata.

Protagonista di recente con alcune confessioni sulle sue curve, Cristina D’Avena è stata ospite nelle ultime ore alla trasmissione ‘Obbligo o verità’ dove ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti ancora inediti della sua vita, professionale e privata. Spiccano soprattutto le parole su un ex fidanzato e un tradimento subito ma non solo.

Il rimpianto di Cristina D’Avena

Nel corso della recente puntata di ‘Obbligo o verità’ su Rai 2 con Alessia Marcuzzi, tra i vari ospiti è stata presente anche Cristina D’Avena che non si è sottratta nel rispondere a diverse domande riguardo la sua vita privata e professionale. In primis ha suscitato interesse un grande rimorso della donna che credendo ad alcune parole di una persona che ipotizzava fosse sua amica, in realtà ha perso colei che, invece, lo era davvero.

Parlando, invece, di un grande rimpianto, la nota voce delle sigle di tantissimi cartoni animati ha svelato: “Quando ho iniziato a fare i telefilm, ho iniziato a recitare. Quando sono finite le serie di Licia, non ho continuato con la recitazione, mi sono dedicata alla musica. Adesso se ci penso mi dispiace. Mi sarebbe piaciuto fare qualche fiction”.

L’ex fidanzato e il tradimento scoperto

Di forte interesse anche alcuni aspetti della vita sentimentale della D’Avena: “Ho scoperto un mio ex fidanzato con la mia migliore amica“, ha dichiarato la donna suscitando grande curiosità. “E questa è una cosa imbarazzantissima che mi ha creato dei problemi. Non posso fare il nome però considera che è imbarazzante anche per me, perché ero un personaggio pubblico, le persone mi conoscevano. Quindi mi dicevano: ‘Ma per caso il tuo fidanzato… l’ho intravisto’. E io: ‘Ma state scherzando?'”, ha rivelato la donna in televisione sul suo passato sentimentale.