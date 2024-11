Cristina D’Avena: “Dovevo nascondere le mie curve. E quel paparazzo…”

Confessioni inedite di Cristina D’Avena che ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera e non solo.

Ospite del podcast “Tintoria”, Cristina D’Avena ha raccontato alcuni aspetti positivi e negativi della sua carriera nel mondo dello spettacolo e della musica. La famosissima artista, voce di tantissime sigle di cartoni animati italiani, ha svelato che non è sempre stato facile, anche in relazione al suo aspetto fisico, spesso nascosto anche contro la sua volontà.

Cristina D’Avena, i capelli corti e le curve

La D’Avena ha raccontato: “Quando sono diventata famosa è stato bello ma anche difficile: per mantenere una certa immagine mi fecero tagliare i capelli, per anni sono stata costretta anche a nascondere le mie curve“, ha ammesso. “Odiavo quel taglio di capelli, non ero io, nelle mie prime apparizioni ero tristissima. Solo dopo tanti anni ho potuto essere veramente me stessa, senza essere esagerata e volgare, ma potendo permettermi di essere anche un po’ sexy”, ha ribadito la donna, protagonista di successi giganteschi nel mondo dei cartoons.

L’aneddoto con un fotografo

Se si parla di fisicità, la D’Avena ha anche sottolineato come abbia avuto una esperienza molto particolare con un paparazzo che aveva provato a farle una foto senza veli.

“Sono sempre stata me stessa anche con i paparazzi sono una persona tranquilla, quindi non hanno mai fotografato chissà che”, ha esordito. Fatta eccezione per un episodio…

“Una volta, anni fa, stavo prendendo il sole davanti alla mia casa al mare. A un certo punto sentii un forte lamento: era un fotografo che, sperando di vedermi nuda, si era appostato sopra il ramo di un albero che però si spezzò e lo fece cadere. Alla fine siamo diventati amici, e ovviamente non ottenne la foto che voleva”, le sue parole riprese da diversi media come Libero e La Nazione.