Rkomi ha ritrovato l’amore: il bacio social con la nuova fidanzata

Novità bellissima per Rkomi che ha ritrovato l’amore. Viaggio a Parigi e bacio social in compagnia della nuova fidanzata…

Non poteva esserci location migliore per annunciare il nuovo amore. Rkomi è partito a Parigi dove è uscito allo scoperto con Viviana Vogliacco con tanto di bacio social condiviso su Instagram. Il cantante ha ritrovato la giusta serenità dopo l’ultima storia evidentemente terminata e ha optato per uno scatto direttamente dal museo del Louvre.

Rkomi, il bacio a Parigi con la nuova fidanzata

Irama e Rkomi

Come mostrano le immagini su Instagram, Rkomi ha ritrovato la felicità accanto a Viviana Vogliacco, dopo la frequentazione avuta con Havana Plevani nell’estate del 2023. A rendere ufficiale la relazione sono stati i due ragazzi che sono usciti allo scoperto sui social pubblicando alcuni romantici scatti del loro viaggio a Parigi, location perfetta se si parla di innamorati.

I due hanno scelto di visitare il museo del Louvre e si sono scambiati romantici baci davanti alla statua Amore e Psiche di Antonio Canova. Proprio da qui hanno condiviso le foto su Instagram confermandosi, di fatto, una coppia.

Le reazioni

Al momento i due ragazzi non hanno dato alcune dettaglio in merito alla loro relazione. Infatti, non sappiamo con certezza da quanto tempo siano fidanzati o come si siano conosciuti, ma dalle foto è evidentemente come tra loro ci sia grande complicità e sintonia. Sentimenti e feeling che sembrano essere stati loro ma anche dei fan che hanno reagito in modo molto dolce agli scatti di coppia. “Che belli che siete”, “Complimenti ragazzi”, “Viva l’amore”, hanno scritto alcuni utenti festeggiando quella è quindi a tutti gli effetti una nuova storia d’amore per Rkomi. Staremo a vedere se i due vorranno dare nuovi dettagli sul loro conto. Intanto quello che sappiamo è che Viviana è la cugina di Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa e marito di Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic.