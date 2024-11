Enrico Mentana pronto ad una nuova maratona: il retroscena dolcissimo sulla figlia

Il noto giornalista Enrico Mentana ha svelato un retroscena legato sia al suo lavoro che alla sua vita privata e al ruolo di padre.

Siamo abituati a vederlo nelle vesti di giornalista serio e concentrato sul lavoro. Eppure, ogni tanto, Enrico Mentana si concede dei momenti di pura dolcezza e umanità. Sui social, infatti, il direttore del TgLa7, ha svelato un particolare retroscena legato alla sua famiglia e che, curiosamente, si intreccia proprio con la sua attività professionale.

Enrico Mentana, il retroscena sulla figlia

Enrico Mentana

Attraverso un simpatico e dolce post su Instagram, Enrico Mentana ha voluto raccontare a tutte le persone che lo seguono un aneddoto che intreccia la sua vita privata con quella lavorativa. Tutto parte dalle ormai famose maratone politiche del giornalista e le elezioni americane 2024 che avranno inizio tra poche ore.

Il giornalista ha scritto: “Domani notte condurrò la diretta notturna per la scelta del nuovo presidente americano. La prima maratona sul voto Usa la feci nel 1988, al Tg1. La seconda quattro anni dopo, al Tg5. La chiusi alle 8 di mattina, poi andai dritto nella clinica in cui stava per nascere la mia secondogenita, Alice”, le parole di Mentana. “Era, come oggi, il 4 novembre. 32 anni dopo Alice festeggia il compleanno anche col suo piccolo Orlando. Evviva le loro belle età, e auguri“.

La foto col nipotino

Come detto, Mentana non è solito a parlare della sua vita privata e della sua famiglia ma da quando è diventato nonno, il giornalista si è preso qualche libertà in più. All’inizio dello scorso mese, per esempio, il noto volto del piccolo schermo aveva pubblicato una foto in compagnia del nipotino. Uno scatto estremamente dolce e che aveva visto i suoi seguaci commentare con grande affetto il post. “Siete uguali”, “Tale nonno, tale nipote”.

Mentana, dal canto suo, aveva sottolineato: “L’evoluzione della specie”…