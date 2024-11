Selvaggia Lucarelli, risposta di fuoco a Katia Ricciarelli: scoppia la polemica

Scintille a distanza tra Katia Ricciarelli e Selvaggia Lucarelli dopo le accuse della cantante alla attuale giudice di Ballando con le Stelle.

Sembra essere scoppiata un’altra bufera con Selvaggia Lucarelli coinvolta. A chiamarla in causa, in modo anche abbastanza inaspettato, è stata Katia Ricciarelli. La donna, nel corso di Domenica In, ha ammesso di aver sempre detto di “no” a Ballando con le Stelle a causa proprio della presenza della giudice, scatenando di conseguenza una sua reazione.

Le parole di Katia Ricciarelli contro Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli

Come anticipato, la querelle tra Katia Ricciarelli e Selvaggia Lucarelli è iniziata domenica nella trasmissione di Rai 1 Domenica In con Mara Venier. La cantante, parlando di Ballando con le Stelle con Mariotto, anche lui ospite, ha detto: “Non che stare vicino a quella lì ti ha fatto male?”. Senza nominarla, il riferimento è stato appunto alla bella Selvaggia.

Non solo. La cantante lirica ha anche aggiunto di non aver accettato l’invito al programma proprio per la sua presenza in giuria. Tale situazione, come prevedibile che fosse, ha generato la forte replica della diretta interessata.

La replica della penna graffiante

In modo molto diretto e senza troppi fronzoli, la Lucarelli ha sfruttato un post su X di un utente che citava, appunto, le parole della Ricciarelli per rispondere e dire la sua. In questo senso, non è mancata la durissima frecciata alla donna anche ripercorrendo alcune delle sue tappe “televisive”.

“Disse quella che si è fatta il giro di tutti i reality facendosi esaminare da opinionisti e televoto”, le parole della penna graffiante che poi, cambiando social e andando su Instagram, ha spiegato anche di aver provato ad informarsi e che, da quello che le risulta, la Ricciarelli non sarebbe mai stata invitata a Ballando con le Stelle. A questo punto non resta che aspettare nuovi sviluppi…