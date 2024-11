Diletta Leotta sbarca al Grande Fratello: svelato il motivo

Non solo le dinamiche dei concorrenti della Casa: al Grande Fratello arriva pure Diletta Leotta. Ecco cosa c’è dietro.

Colpo di scena al Grande Fratello: ad entrare nella Casa sembra possa essere… Diletta Leotta. Ebbene sì, anche se la famosa conduttrice DAZN non sarà una concorrente. La donna, infatti, stando alle anticipazioni della puntata odierna, lunedì 4 novembre 2024, farà il suo ingresso al reality con un obiettivo ben preciso.

Grande Fratello, ecco Diletta Leotta

Diletta Leotta

In vista della puntata odierna del Grande Fratello, ci sarà una sorpresona per tutti i telespettatori. Infatti, da quanto si apprende dalle anticipazioni di queste ulltime ore, ad “entrare” nella Casa più spiata d’Italia sarà Diletta Leotta che da domani sarà alla conduzione de La Talpa. La presentatrice, ovviamente, entrerà negli studi del GF accolta da Alfonso Signorini ma non per diventare una nuova concorrente ma appunto per lanciare il ritorno del noto reality assente da tantissimi anni dalla tv.

La stessa Diletta è stata presente a Le Iene solamente poche ore fa con lo stesso intento. Insomma, l’obiettivo di Mediaset è quello di alzare al massimo l’attesa per il ritorno del programma.

La Talpa e il cast

In attesa di scoprire come sarà La Talpa e quali novità vorrà raccontare la Leotta, il pubblico di Mediaset è già venuto al corrente di chi saranno i concorrenti di questa nuovissima edizione de programma. Infatti, nel cast ci saranno: Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca e, infine, come unico concorrente, Veronica Peparini con Andreas Muller.

Da sottolineare come il reality non sarà in diretta, ma registrato come accade per Temptation Island. Inoltre, da giovedì 7 novembre 2024 partirà anche “La Talpa Detection”, un formato ad hoc pensato per Mediaset Infinity che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Una idea innovativa che potrebbe rivoluzionare il palinsesto.