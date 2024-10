Ecco quello che accadrà nella puntata in onda lunedì 4 novembre 2024 del Grande Fratello: le anticipazioni.

Nessuna eliminazione ma al Grande Fratello 2024 c’è stato comunque un’uscita dalla casa: la puntata andata in onda lunedì 28 ottobre è stata infatti quella dell’uscita di scena di Eleonora Cecere, una delle componenti del trio “Non è la Rai”, che ha deciso di abbandonare il programma per tornare dalla propria famiglia, dopo aver ricevuto una lettera del marito, il regista e produttore teatrale Luigi Galdiero, in cui l’uomo spiegava delle difficoltò che aveva nel gestire le proprie attività e le due figlie da solo.

L’altra grande novità della puntata è stato il ritorno di Lorenzo e Shaila, dopo che per alcuni giorni sono stati ospiti del Grande Hermano spagnolo. Ma vediamo ora che cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima puntata, quella anche andrà in onda lunedì 4 novembre.

Grande Fratello 2024: le anticipazioni di lunedì 4 novembre

Nonostante l’uscita dalla casa di Eleonora Cecere, le altre due componenti di “Non è la Rai” proseguiranno la loro esperienza all’interno della casa, ovviamente non più come un trio ma come un duo.

Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Ma la cosa più importante che accadrà nel corso della prossima puntata del reality show di Canale 5 sarà l’eliminazione di un nuovo concorrente. Sono quattro quelli in nomination: Amanda, Clayton, Iago e Mariavittoria. I telespettatori da casa, dovranno votare il proprio preferito, quello meno votato sarà quello eliminato.

Secondo i sondaggi, la concorrente più a rischio eliminazione sarebbe Amanda Lecciso, che rispetto agli altri concorrenti in nomination è quella meno amata dal pubblico e che, a meno di sorprese, rischia maggiormente l’eliminazione. Il concorrente che invece sembra essere meno a rischio eliminazione è Iago: l’attore spagnolo, infatti, in queste settimane ha saputo conquistare il pubblico del reality di Canale 5.