Giovanni Floris: ecco quanto guadagna il conduttore di Dimartedì

Ecco quanto guadagna Giovanni Floris, il giornalista e conduttore del talk show politico Dimartedì che va in onda su La7.

La televisione italiana è ormai invasa di talk show e programmi di approfondimento politico un po’ a tutte le ore. Fra i vari, uno di quelli che spicca maggiormente è certamente Dimartedì che, non a caso, è uno dei più amati dai telespettatori come dimostrano i dati di ascolto. A condurlo sin dalla prima stagione, andata in onda nel 2014, è Giovanni Floris, giornalista e conduttore che aveva un ottimo seguito anche quando conduceva Ballarò sui canali Rai e che continua ad avere successo con il suo programma anche su La7. Ma quanto guadagna Giovanni Floris?

Giovanni Floris: quanto guadagna

Nel 2014, dopo aver trascorso molti anni alla Rai, Giovanni Floris è passato a La7: Urbano Cairo lo ha convinto a passare nella propria televisione grazie anche a un’offerta economica maggiore rispetto a quella delle tv pubblico. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, il giornalista e conduttore avrebbe inizialmente firmato con La7 un contratto di tre anni da 4 milioni di euro totali (1,3 milioni all’anno). Praticamente il doppio a stagione rispetto a quanto gli aveva offerto la Rai, che non era andata oltre ai 630.000 euro all’anno, nonostante il grande successo che aveva la sua trasmissione Ballarò.

Beatrice Mariani e Giovanni Floris

Non ci sono notizie ufficiali riguardo all’attuale contratto che lega Giovanni Floris a La7 ma, secondo alcune indiscrezioni, lo stipendio annuale del conduttore di Dimartedì dovrebbe essere rimasto simile a quello del contratto firmato nel 2014 con l’emittente di Urbano Cairo. Al massimo potrebbe essere un po’ aumentato, considerato che il suo programma è uno dei più seguiti della rete e che Giovanni Floris negli ultimi anni ha condotto anche, seppure per brevi periodi, altri programmi come Otto e mezzo.