Daniele Paudice rompe il silenzio su Gaia: “Sono stato costretto”

Dopo l’annuncio di Gaia, anche Daniele Paudice è intervenuto sulla fine della relazione. Le parole dell’ex volto di Uomini e Donne.

Tutto confermato: Daniele Paudice e Gaia Gigli si sono lasciati. Dopo le parole della ragazza, anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha ufficializzato la rottura ma, con rabbia e fastidio, ha voluto aggiungere dei dettagli relativi alla fine della relazione sottolineando di essersi trovato “costretto” a commentare tutto viste le frasi della sua ex e i tanti messaggi ricevuti.

Daniele Paudice, la fine della relazione con Gaia

Maria De Filippi

L’ex coppia di Uomini e Donne formata da Daniele Paudice e Gaia Gigli si è lasciata. Come annunciato, i due non stanno più insieme e il ragazzo ha voluto adesso dire la sua rompendo il silenzio.

Sui social, tramite alcune stories, Daniele ha sottolineato: “Sono rimasto deluso dalla situazione”. E ancora: “Sono stato costretto a parlare ora […]. Erano un po’ che le cose non andavano bene ma io non mi aspettavo che lei, dopo un giorno che abbiamo litigato andasse online a raccontare queste cose. Sono rimasto un po’ deluso di queste situazioni”.

Successivamente, Paudice ha comunque voluto parlare bene di Gaia ma ha ulteriormente evidenziato la loro “diversità”.

Cosa aveva detto Gaia

Prima dello sfogo di Daniele, era stata Gaia a comunicare la loro rottura: “Devo metabolizzare tutto. Non pensate che tutto quello che vedete sui social sia realtà. Non è che non ci sono litigi, non ci sono problemi, la realtà non è questa. Appena starò meglio tornerò attiva”, erano state le sue parole affermando, appunto, che la storia d’amore con Paudice fosse terminata. Staremo a vedere se tra i due le cose potranno sistemarsi o se questo stop sarà definitivo come, va detto, purtroppo per loro sembra essere. Durante la passata stagione di UeD, i due sembravano molto affiatati ma le loro “diversità” pare abbiano prevalso.