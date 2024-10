Re Carlo e la malattia: l’annuncio di Buckingham Palace

Novità dalla Famiglia Reale, in particolare sul futuro di Re Carlo: in queste ore l’annuncio di Buckingham Palace.

Le questioni della Famiglia Reale Inglese tornano ad essere argomento scottante, per il Regno Unito e non solo. In queste ore, da Buckingham Palace è arrivato un importante annuncio in merito al futuro di Re Carlo. Parole che portano un chiaro indizio anche sulle condizioni di salute del sovrano a seguito della nota battaglia con la malattia.

Re Carlo, l’annuncio per il 2025

Re Carlo III

Secondo quanto si apprende da Buckingham Palace, il cui annuncio è stato ripreso in queste ore anche da media italiani, il Re tornerà a viaggiare regolarmente all’estero dal’anno prossimo. Fonti di Palazzo hanno quindi dato un segnale ottimistico sull’andamento della terapia contro il cancro a cui il sovrano è sottoposto. Carlo volerà all’estero durante la primavera e l’autunno, i periodi tradizionali per i viaggi ufficiali della famiglia reale fuori dal Regno Unito. Tutto questo avverrà sempre a condizione che i medici diano, di volta in volta, l’autorizzazione ai viaggi.

Come sta il sovrano

Nell’annuncio su King Charles, va detto, non sono stati forniti aggiornamenti sullo stato di salute del re o sulle sue cure, ma la notizia che Carlo intraprenderà altri viaggi all’estero sembra essere un chiaro segnale che il trattamento contro il cancro sia gestito con successo. Il re “ha apprezzato sinceramente” il tour e “si è trovato davvero bene” con il programma australiano e samoano conclusosi sabato, hanno fatto sapere fonti vicine al Re. Pare che il viaggio in Australia abbia sollevato “il suo morale, il suo umore e la sua ripresa. Il monarca trae grande forza dalla presenza della Regina, non da ultimo perché lei è una persona coi piedi per terra”.

A questo punto non resta che aspettare eventuali novità da parte dello stesso Re o della Regina Camilla. La speranza è che le condizioni del sovrano possano andare sempre in miglioramento.