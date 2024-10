Marina Di Guardo compie gli anni: dedica da brividi di Chiara Ferragni

Compleanno per Marina Di Guardo, madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni. La dedica bellissima dell’ex moglie di Fedez.

Tanti auguri a Marina Di Guardo, madre delle sorelle Ferragni. La donna ha festeggiato insieme alle figlie e alle loro famiglie il compleanno e ha ricevuto bellissimi pensieri da parte dei suoi affetti più cari. Proprio Chiara Ferragni non ha fatto mancare una dedica bellissima che ha visto un messaggio relativo anche alla sua vita e alle sue difficoltà.

Marina Di Guardo, la dedica di Chiara Ferragni per il compleanno

Marina di Guardo

Attraverso un post su Instagram con annessi scatti relativi al presente e al passato, Chiara Ferragni ha voluto dedicare un bellissimo compleanno a sua madre, Marina Di Guardo. La donna ha festeggiato con lei e le altre due figlie, Valentina e Francesca, l’arrivo dei 63 anni e oltre alla serata di festa ha ricevuto anche alcuni dolcissimi pensieri.

Chiara Ferragni ha condiviso una lunga dedica per sua madre scrivendo: “Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra mamma, la donna che mi dà vita e amore ogni singolo giorno, mi ha dato speranza e forza in tutti i momenti più difficili della mia vita e non mi ha mai lasciato”.

E ancora: “Mi hai dimostrato che niente è paragonabile all’amore di una mamma e tu sei il mio vero eroe. E’ grazie a te se sono qui piena di vita, è grazie a te se non ho mai smesso di lottare“.

I rumors sulla vita privata di “mamma Ferragni”

La Di Guardo era balzata alle cronache di gossip solamente poche settimane fa. In particolare per quella che sarebbe la fine della sua relazione con Frank Kelcz. Dagospia aveva spiegato: “Secondo i ben informati la storia d’amore tra la scrittrice di gialli erotici e il riservatissimo top manager ha iniziato a scricchiolare negli ultimi mesi, complici anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia”.