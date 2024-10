Sonia Bruganelli segnalata su Instagram: “Qualche cretino…”

Problemi di carattere social per Sonia Bruganelli che si è ritrovata mezzo “bloccata” su Instagram: ecco cosa sta succedendo.

Settimane decisamente movimentate per Sonia Bruganelli che tra Ballando con le Stelle e qualche polemica di troppo è sempre sulla bocca di tutti. Qualche problematica per la donna è arrivata anche dai social dove qualche utente pare averla segnalata su Instagram obbligando la piattaforma a bloccarle la possibilità di rispondere ai messaggi…

Sonia Bruganelli “bloccata” su Instagram

Sonia Bruganelli

A raccontare la situazione su Instagram è stata la diretta interessata. La Bruganelli, infatti, con una serie di stories, ha voluto spiegare di non poter replicare a chi le commenta i contenuti in privato. Sonia ha scritto: “Se non vi rispondo è perché qualche cretino ha deciso che i miei contenuti andassero segnalati… so’ ragazzi… si divertono così”.

E ancora ha mostrato la durata del blocco: “Non puoi inviare messaggi per tre giorni”, si legge sempre nelle stories mostrate dalla donna.

La risposta su Angelo Madonia

Al netto dell’impossibilità di rispondere in modo diretto a chi le scrive, la Bruganelli ha comunque trovato il modo di far sentire la propria voce pubblicato altre stories. Una di queste fa riferimento alle voci di rottura tra lei e Angelo Madonia.

Facendo un focus su presunte foto cancellate che riguarderebbero, appunto, lei e il ballerino, la bella Sonia ha risposto di non aver mai pubblicato scatti in compagnia di Angelo per via della loro scelta di tenere tutto piuttosto riservato. In questo caso, quindi, ha smentito l’utente che aveva “posto il problema”.

A questo punto alla concorrente di Ballando con le Stelle non resta che aspettare tre giorni per poter tornare alla carica e rispondere a tono a tutte le persone che le hanno mandato dei messaggi anticipatici e non solo. Siamo sicuri che Sonia non veda l’ora…