Cosa succede al Grande Fratello? Helena Prestes sembra aver avuto da ridire su Lorenzo Spolverato e alcune “comodità” nella Casa.

Il ritorno nella Casa del Grande Fratello di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha sicuramente animato anche gli altri concorrenti. Vedere per credere alcune recenti dichiarazioni di Helena Prestes che ha sollevato una questione misteriosa che riguarda il ragazzo. La modella è stata anche censurata (almeno così è sembrato) per via delle sue parole.

Helena Prestes, la rivelazione su Lorenzo

Helena Prestes

Dopo la puntata andata in onda nelle scorse del Grande Fratello, nella Casa i concorrenti si sono messi a discutere facendo il punto della situazione. Non sono passate inosservate alcune frasi di Helena nei confronto di Lorenzo e quelli che sarebbero dei privilegi concessi al ragazzo.

Parlando con altre due inquiline, come si vede pure in un video condiviso sui social da alcuni utenti e telespettatori del reality, la Prestes si è lasciata scappare: “Lorenzo beve alcol di nascosto. Lo danno solo a lui. Ve lo dico io. Lui ha delle comodità qua dentro”.

La censura

Le parole della Prestes sono subito diventate virali ma il suo discorso sembra essere stato censurato dalla regia. Infatti, mentre ancora parlava, la modella è stata a tutti gli effetti mutata. Molti telespettatori e utenti del web se ne sono accorti e si sono domandati come mai. “Ma l’hanno censurata?“, “Ma perché non ci fanno sentire cosa succede con Lorenzo?”, “Come sempre fanno i loro giochi ma poi non fanno uscire come stanno per davvero le cose”, si legge sul web.

Da capire se effettivamente il commento della Prestes corrisponda alla realtà o meno. Probabile che Lorenzo possa parlare e dire qualcosa in più sull’argomento o magari la stessa produzione del GF comunicare qualcosa in merito. Non resta che attendere per saperne di più.