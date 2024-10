Il rapporto col proprio fisico dopo il parto e non solo: Romina Carrisi si racconta dopo l’arrivo di Axel Lupo nella sua vita.

Dopo essere diventata mamma, Romina Carrisi sta vivendo una nuova vita e lo ha raccontato in radio a Serena Bortone a ‘5 in condotta’. La figlia di Al Bano ha spiegato, come già sottolineato in passato, di avere qualche difficoltà a rimettersi in forma in termini di fisico ma anche di aver conosciuto meglio se stessa e le sue qualità da genitore.

Romina Carrisi e il rapporto col fisico post parto

Romina Carrisi

“La sto vivendo bene. Tutti mi dicono che sono luminosa, io mi vedo solo enorme, però mio figlio è un essere umano stupendo, incredibile”, ha detto Romina alla Bortone con cui ha lavorato in passato sulla Rai a ‘Oggi è un altro giorno’.

E ancora sul suo essere diventata madre: “Quello che ho scoperto nel diventare mamma, e che non sapevo, è che mi viene molto naturale, quello che non sapevo è che veramente non si dorme. Io non ricordo l’ultima volta che ho dormito 6 ore di fila. Un lusso. In questo periodo poi c’è Axel che vuole dormire nel letto con noi, quindi non dormi perché hai pure l’ansia di schiacciarlo”.

La presenza dei nonni

Nel corso dell’intervista anche alcuni passaggi sull’aiuto che sta ricevendo dai nonni: “Sia Al Bano che Romina sono entrambi ‘sul pezzo’, molto entusiasti di Axel, non mi vogliono vedere da sola, ma sempre con lui. Ognuno di loro vuole che il bimbo dica prima o nonno o nonna”, ha aggiunto la Carrisi. “La maternità mi ha dato tranquillità, serenità. Prima ero un po’ una mina vagante, una scheggia impazzita, la libertà mi rendeva troppo onirica, ora sono diventata più ‘terrestre’ e pragmatica”, ha concluso la donna che ancora allatta il bimbo avuto dal compagno Stefano Rastelli.