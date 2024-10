“Chiara Ferragni avvistata al ristorante”: ecco con chi era a cena

Nuovi rumors su Chiara Ferragni in tema amoroso: la nota imprenditrice digitale è stata pizzicata a cena in compagnia…

Nuova indiscrezione su Chiara Ferragni, questa volta una vera e propria segnalazione su quella che sembra essere diventata una importante “amicizia”. La nota imprenditrice digitale, è stata pizzicata con la sua famiglia, e non solo, a cena in un noto ristorante di Milano. Con loro anche Giovanni Tronchetti Provera…

Chiara Ferragni, l’avvistamente al ristorante

Sembra proprio che la Ferragni abbia una nuova “amicizia” speciale con Giovanni Tronchetti Provera. A confermare i rumors che stavano circolando da qualche giorno è stato Giuseppe Candela che con un post su X ha segnalato l’avvistamento dell’imprenditrice digitale in un ristorante milanese. La donna era con la famiglia ma sarebbe stato presente anche il noto imprenditore.

“Avvistati al ristorante ‘La Braciola’ a Milano, Chiara Ferragni e famiglia (sorelle e mamma), in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. Come Dagoanticipato l’influencer negli ultimi tempi ha acceso una affettuosa amicizia con l’erede di casa Pirelli”, ha scritto Candela nella sua segnalazione in esclusiva.

Le voci sul feeling con Tronchetti Provera

Sulla presunta frequentazione tra la Ferragni e il figlio di Tronchetti Provera era stato qualche giorno fa anche Gabriele Parpiglia a dire la sua: “Si conoscono perché i figli vanno a scuola insieme”, aveva scritto su Instagram.

“Lui ne ha tre avuti dall’ex moglie Nicole Moellhausen (tra i due ex coniugi pare non scorra buon sangue, ndr), la Ferragni due con Fedez. Ma quand’è che tra i due scatta qualcosa? Succede quando Campara decide di fare un passo indietro e non partire con la Ferragni in vacanza, in Perù, proprio come avevamo scritto qualche tempo fa. Lei non lo accetta, vola in Corsica, in Sardegna e a Ibiza e chi incontra? Proprio Provera, che inizia a dialogare con Chiara come prezioso consigliere”, erano state le parole di Parpiglia.