A poche settimane dalla morte di Liam Payne arrivano nuovi scioccanti dettagli: indagato l’amico del cantante.

Il 16 ottobre il mondo è stato scosso dalla terribile tragedia della morte di Liam Payne, celebre cantante nonché ex membro dei One Direction. La morte, avvenuta a Buenos Aires, ha sollevato molti dubbi per via delle strane dinamiche.

Negli ultimi giorni sono state tante le ipotesi che proverebbero a spiegare la morte del cantante, precipitato dal terzo piano dell’hotel in cui alloggiava. Ma adesso è arrivata una svolta inaspettata nel caso. Scopriamo tutti i dettagli.

Liam Payne: le strane circostanze della morte del cantante

Secondo i procuratori, il cantante è caduto dalla finestra del terzo piano del suo hotel mentre si trovava in uno stato di semi-incoscienza o totale incoscienza. È stata ipotizzata la possibilità che qualcuno dell’hotel avesse fornito a Payne dei narcotici, un’ipotesi che ha rapidamente preso piede sin dai primi momenti dopo l’incidente.

Liam Payne e Maya Henry

I primi risultati dell’autopsia avrebbero rivelato la presenza di cocaina nel corpo di Liam, insieme a un mix di altre sostanze stupefacenti, tra cui cocaina rosa, MDMA, ketamina, metanfetamina, crack e benzodiazepine. Tuttavia, le autorità locali non hanno ancora fornito conferme ufficiali riguardo ai dettagli emersi dall’autopsia.

Ma ecco che arriva un dettaglio sconvolgente sull’accaduto.

Liam Payne: il primo indagato

Nuovi sviluppi arrivano sul caso della morte del cantante.

La giornalista Paula Varela ha rivelato che un amico di Liam, un dipendente dell’Hotel Casa Sur, è attualmente indagato.

Secondo quanto riferito, questo individuo avrebbe violato le direttive dell’hotel non portando nulla nella stanza di Liam. Varela ha spiegato: “C’è un ragazzo che ha disobbedito a un ordine della direzione dell’hotel, ma, dato il buon rapporto che aveva con lui, ha chiamato un’auto tramite un’app per soddisfare una richiesta di Liam“.

Questo gesto, sebbene fatto in buona fede, potrebbe avere gravi conseguenze per l’amico del cantante. Ora non ci resta che attendere i prossimi sviluppi delle indagini.