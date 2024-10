Sta per tornare L’Eredità, ma senza due volti storici del programma: Marco Liorni rivela i motivi del cambio del cast.

Manca pochissimo al ritorno del programma di Rai 1 L’Eredità, anche quest’anno condotto da Marco Liorni. Ma con la nuova stagione arrivano anche due nuove “professoresse”. Si chiamano Greta Zuccarello e Linda Pani, e prendono il posto Naomi Buonomo e Michelle Masullo.

A rivelare i motivi del cambio nel cast del quiz show ci pensa lo stesso Liorni, che intanto scalda i motori per partire con un a nuova scoppiettante edizione che andrà in onda dal 3 novembre.

L’Eredità ritorna con due nuove professoresse

In un’intervista al settimanale Di Più Tv, Liorni ha svelato le identità di queste due nuove protagoniste che andranno a sostituire le precedenti, spiegando che entrambe hanno ricevuto nuove offerte lavorative.

“Una si chiama Greta, una ballerina con un curriculum impressionante, e l’altra si chiama Linda, un’attrice e conduttrice radiofonica. Sono tutte e due bellissime e vi stupiranno con il loro talento“, ha dichiarato Liorni.

Marco Liorni

Greta Zuccarello è originaria di Treviso e vanta una carriera consolidata nel mondo dello spettacolo, avendo fatto parte del corpo di ballo di programmi come Tale e Quale Show e Ciao Darwin. Ha anche partecipato come concorrente all’ultima edizione del reality L’Isola dei Famosi. Dall’altra parte, Linda Pani, veneziana, è nota come conduttrice di Radio 105 e ha recitato nella fiction Luce dei tuoi occhi, oltre a essere coinvolta nel film Albatross diretto da Giulio Base.

I motivi del cambio del cast

Marco Liorni ha spiegato che il cambio tra le professoresse è stato forzato a causa delle numerose opportunità professionali che le precedenti hanno ricevuto grazie all’esperienza acquisita nel programma.

“Michelle è ora nel cast di La volta buona di Caterina Balivo e fa serate come DJ, mentre Naomi sta preparando un musical“, ha rivelato Liorni.