Jo Squillo non ha mai avuto biologicamente dei figli, ma Michelle Masullo è come se lo fosse: ecco chi è la ragazza e le battaglie sociali.

Nella sua vita Jo Squillo non ha mai avuto figli. Eppure, c’è qualcuna che è come se lo fosse, la sua ‘figlioccia’ e lei è la giovane Michelle Masullo. Prima dell’ingresso della ragazza nella Casa del Grande Fratello Vip, in pochissimi la conoscevano. Anzi, per voler essere più precisi, in pochissimi erano al corrente del legame tra le due. Difatti, anche se non ha mai sbandierato ai quattro venti il profondo rapporto, in tanti seguivano sui social Michelle, una splendida biondina spesso coinvolta in photoshoot e sfilate. Scendiamo, perciò, nel dettaglio sulla sua persona e scopriamo le informazioni note a riguardo.

Michelle Masullo: la biografia

Michelle Masullo è nata il 18 settembre 1999, sotto il segno della Vergine, a Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine. Nel 2018 ha vinto il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, qualificandosi alle prefinali di Miss Italia. Oggi porta avanti con ottimi risultati l’attività di indossatrice, spinta dal bisogno di accumulare esperienze in vari contesti.

Nonostante la sua età, ha già ottenuto un ruolo stabile sul piccolo schermo, in quanto modella di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero su Rai Due. In parallelo, svolge la professione di speaker radiofonica per conto di emittenti minori, dove parla di un mondo a lei conosciuto, ovvero il fashion, in tutte le sue sfaccettature. Relativamente, invece, agli studi, frequenta il corso di Comunicazione, media e pubblicità presso l’Università IULM.

Michelle Masullo: la vita privata

L’incontro con Jo Squillo risale al 2018. Da lì in poi è diventata parte integrante della famiglia della musicista: sia la concorrente del GF Vip 6 sia il marito, Giovanni Muciaccia, sono orgogliosi di Michelle. Sembra che vivano insieme a Milano. Attiva su Instagram, non è dato sapere se la Masullo abbia un fidanzato né a quanto ammonti il patrimonio.

3 curiosità su Michelle Masullo

– Si definisce una “women supporter”.

– Sostiene “Wall of Dolls”, il “Muro delle Bambole” contro il femminicidio a Milano.

– Ha preso una posizione netta a favore del Ddl Zan, esprimendo dispiacere per la bocciatura pure durante la partecipazione al reality show di Alfonso Signorini.