Angelo Madonia allo scoperto: la verità sulla storia con Sonia Bruganelli

Molto chiacchierati come coppia, Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono stati dati “in crisi”. Ecco come starebbero le cose.

Hanno scelto tempistiche diverse ma lo stesso, quasi, messaggio per smentire i rumors di crisi. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia con il ballerino che ha fatto eco alla donna uscendo allo scoperto parlando della loro relazione e quelle voci insistenti che li vorrebbero in crisi. Il danzatore ha aggiunto anche un pizzico di ironia per rispondere agli haters.

Angelo Madonia e la storia con Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli

Prima la Bruganelli e poi lo stesso Madonia hanno risposto alle voci di crisi che stavano circolando da qualche giorno sul loro conto. In particolare, dopo che la bella Sonia ha replicato ad un utente che si augurava che la sua relazione fosse terminata, ecco il danzatore condividere a sua volta la storia Instagram della donna aggiungendo anche il suo commento decisamente ironico. “Comunque dovete ancora aspettare!“.

Insomma, niente crisi e niente addio tra i due. Anzi. Al netto delle voci, tra i due sembra che tutto proceda come sempre.

La coppia divisa a Ballando

A destare curiosità in merito a Sonia e Angelo è stata anche la scelta dei due di essere separati a Ballando con le Stelle. La Bruganelli, infatti, non è stata accoppiata a Madonia che, come professionista, è stato invece affiancato a Federica Pellegrini con risultati decisamente ottimali. Sonia, invece, sta vivendo l’esperienza a Ballando con Carlo Aloia.

Proprio su questo tema, la donna aveva detto: “Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, così simile a una persona che mi è cara, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto, sarebbe stato un contatto diverso”.