Nuovo amore per Eros Ramazzotti? In queste ore una foto sospetta in compagnia avrebbe fatto sorgere dei dubbi a riguardo.

Non solo il compleanno: Eros Ramazzotti sta facendo parlare per uno scatto sospetto che lo vedrebbe molto affiatato con una nuova possibile “fiamma”. Di chi si tratta? Di Natalia Angelini, con cui il famoso cantante è stato immortalato nel corso della sua festa di compleanno. Tutto normale se non fosse per un dettaglio “piccante”…

Eros Ramazzotti, la foto sospetta al suo compleanno

Sono tanti i dubbi su Eros Ramazzotti e la sua situazione sentimentale. Infatti, dopo l’addio a Dalila Gelsomino, il cantante potrebbe non essere più single. In questo senso, sarebbe spuntata una foto con un dettaglio particolare che vedrebbe coinvolta Natalia Angelini, una amica in comune con altri due big del panorama musicale italiano, Max Pezzali e Biagio Antonacci.

A far ipotizzare che tra Eros e Natalia possa esserci qualcosa sarebbe un dettaglio di una foto del compleanno che lei ha condiviso nelle storie Instagram – come sottolineato da Today – e che ora non risulta essere più presente. Ramazzotti ha in testa un cappello da marinaio, Natalia indossa un paio di occhiali a forma di ananas e si trova abbracciata a lui. Il particolare, però, è la mano dell’artista che sembra essere appoggiata nella tasca posteriore dei pantaloni di lei. Un gesto piuttosto intimo e che sebbene non confermi nulla, lascia quantomeno un sospetto…

La rottura con Dalila Gelsomino

In attesa di capire qualcosa di più sulla possibilità di un nuovo “amore” per Ramazzotti, era stato lo stesso Eros a parlare della fine della sua storia con Dalila Gelsomino. Sui social il cantante avev scritto: “La rabbia prolungata danneggia il fegato” e anche “No a tutte le guerre, nessuna esclusa”. Frasi che potevano appunto essere associate alla fine della sua relazione. Successivamente, a Oggi, ecco anche ulteriori parole: “Sono molto sereno. Non ho altro da dire”.