Eros Ramazzotti parla della fine con Dalila e del legame con Michelle Hunziker: “Un pilastro delle mie giornate”.

La fine della relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino ha fatto molto discutere, soprattutto dopo le dichiarazioni della giovane imprenditrice su Instagram. Dalila non ha nascosto una certa amarezza per la fine improvvisa di una relazione che sembrava perfetta fino a pochi mesi fa. Tuttavia, Eros Ramazzotti ha scelto di non rispondere direttamente alle parole della sua ex, mantenendo un atteggiamento riservato.

Con un post sui social, il cantante aveva indirettamente risposto agli attacchi dell’ex: “La rabbia prolungata danneggia il fegato” e “No a tutte le guerre, nessuna esclusa“. Frasi enigmatiche che, sebbene non facciano riferimento esplicito alla sua ex, sembrano riflettere uno stato d’animo sereno e pacifico. Ma adesso il cantante ha deciso di rompere il silenzio.

La dichiarazione ufficiale di Eros Ramazzotti

Sul settimanale Oggi, Eros ha finalmente rotto il silenzio, dichiarando in modo lapidario: “Sono molto sereno. Non ho altro da dire“. Parole che chiudono ogni speculazione e confermano la sua volontà di lasciarsi alle spalle la relazione con Dalila.

Eros Ramazzotti

Nonostante i rumors di una possibile terza persona coinvolta, al momento non ci sono conferme ufficiali.

Ma mentre una relazione finisce, Eros torna sempre da lei: la sua storica ex.

Eros Ramazzotti: il legame speciale con Michelle Hunziker

Mentre la storia con Dalila è ormai archiviata, Ramazzotti ha trovato sostegno in una persona molto speciale: Michelle Hunziker.

L’ex moglie del cantante continua a essere un punto fermo nella sua vita. “È per me famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate” ha dichiarato Eros, confermando il profondo legame affettivo che li unisce, anche dopo la fine del loro matrimonio.

Qualche settimana fa i due sono apparsi insieme in occasione della festa dei nonni, celebrata con la figlia Aurora e il nipotino. Sui social, Eros ha condiviso una foto che li ritrae felici, dimostrando come, nonostante tutto, l’amore per la loro famiglia rimanga sempre al centro delle loro vite.